Resumen: El Metro de la 80 volvió al Festival Buen Comienzo y esta vez 'Ochentín' fue el encargado de llevar a miles de niños y familias por una aventura espacial para aprender sobre movilidad sostenible y Cultura Metro.

El Metro de la 80 volvió a encontrarse con las familias en Buen Comienzo

El proyecto Metro de la 80 volvió a encontrarse con las familias de Medellín durante el Festival Buen Comienzo, donde presentó una experiencia pensada para que niños, niñas y adultos conocieran de manera entretenida los principios de la Cultura Metro y los cambios que traerá este sistema de transporte para el occidente de la ciudad.

Esta fue la cuarta participación consecutiva del proyecto en el festival, luego de comenzar su presencia en este espacio en 2023. Durante esta edición, más de 7.000 personas pasaron por la actividad, que estuvo disponible durante 40 horas en Plaza Mayor.

El encargado de acompañar a los visitantes fue ‘Ochentín’, personaje creado alrededor del Metro de la 80. A través de una temática espacial, el personaje guio a los participantes por diferentes momentos relacionados con el funcionamiento del sistema y la manera en que la nueva línea contribuirá a una movilidad más sostenible.

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La actividad también permitió enseñar comportamientos asociados con la Cultura Metro. Los asistentes pudieron experimentar parte del proceso que encontrarán al utilizar el sistema, desde el ingreso con la Tarjeta Cívica hasta el respeto por las filas, los espacios comunes y los demás usuarios.

La propuesta buscó transmitir estos mensajes principalmente a los más pequeños, con la idea de que las buenas prácticas en el transporte público pueden aprenderse desde temprana edad y convertirse en hábitos que contribuyan a una mejor convivencia.

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Además de explicar aspectos relacionados con el proyecto, el espacio sirvió para que las familias conocieran cómo el Metro de la 80 aportará a la transformación de Medellín y su conexión con distintos sectores del occidente de la ciudad y el área metropolitana.

La participación cerró con un balance de más de 7.000 visitantes y cientos de familias que tuvieron contacto con información sobre el futuro sistema de movilidad.

Con este tipo de actividades, el proyecto continúa acercándose a diferentes públicos antes de su entrada en operación. La iniciativa también busca que los ciudadanos conozcan y se apropien desde ahora de los principios que acompañarán la nueva infraestructura de transporte de Medellín.

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