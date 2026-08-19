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    Medellín ofrece cursos de inglés para cuidadores de niños

    Medellín abrió 1.175 cupos gratuitos para fortalecer el inglés y aprender estrategias para acercar este idioma a niños de 0 a 5 años.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín ofrece cursos de inglés para cuidadores de niños

    Resumen: Medellín abrió 1.175 cupos de inglés gratis para cuidadores y agentes de primera infancia. Las postulaciones serán del 20 al 27 de agosto.

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    Medellín abrió una nueva convocatoria para que personas vinculadas al cuidado y atención de la primera infancia puedan fortalecer sus conocimientos en inglés y aprender estrategias para acercar este idioma a niñas y niños desde sus primeros años.

    La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Medellín a través de Sapiencia, contempla 1.175 cupos gratuitos y cuenta con una inversión cercana a los $1.000 millones.

    El programa está dirigido a diferentes perfiles relacionados con la atención de la primera infancia, entre ellos agentes educativos de Buen Comienzo y el ICBF, madres comunitarias, estudiantes y recién graduados de carreras afines, además de cuidadores de niños beneficiarios de estas modalidades.

    El proceso de formación tendrá una duración de 60 horas. La mitad estará enfocada en desarrollar habilidades comunicativas básicas en inglés, mientras que las otras 30 horas estarán destinadas a metodologías que permitan incorporar el idioma en las experiencias cotidianas de los menores.

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    La capacitación combinará encuentros presenciales con tutorías virtuales en tiempo real. De acuerdo con la administración distrital, no se busca que los participantes tengan un nivel avanzado del idioma, sino que adquieran herramientas que puedan utilizar en sus espacios de trabajo y cuidado.

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    De esta manera, quienes participen podrán convertirse en multiplicadores del aprendizaje, promoviendo una exposición más frecuente y natural al inglés entre niños de 0 a 5 años.

    Sapiencia destacó que la estrategia hace parte de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo de Medellín y busca fortalecer las capacidades de quienes acompañan el crecimiento y aprendizaje durante la primera infancia.

    Las personas interesadas podrán realizar su postulación entre el 20 y el 27 de agosto. El trámite es gratuito y debe hacerse directamente, sin recurrir a intermediarios.

    Los requisitos, condiciones y demás detalles de la convocatoria pueden consultarse en la página oficial de Sapiencia.

    Medellín ofrece cursos de inglés para cuidadores de niños

    Foto de cortesía.

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