Autoridades rescatan a perrito que niños usaban como juguete en Medellín

Resumen: Video viral genera indignación: dos niños tratan a un perrito como juguete mientras una mujer no interviene. Autoridades habrían rescatado al animal.

Un video difundido en redes sociales ha desatado rechazo e indignación entre los internautas tras mostrar cómo dos menores tratan de forma brusca a un perrito en un balcón de un apartamento ubicado en Medellín.

En la grabación se observa cómo los niños lo manipulan como si fuera un juguete, lanzándolo varias veces al suelo, mientras una mujer, permanece al lado hablando por celular sin intervenir.

La escena fue catalogada por usuarios como un presunto caso de maltrato animal, especialmente porque la adulta responsable no impidió la acción.

Defensores de animales recordaron que los animales, al igual que otros seres vivos, son seres sintientes y están amparados por la Ley 1774 de 2016, que reconoce sanciones para quienes les causen daño o sufrimiento.

Ante la viralización del video, se multiplicaron los llamados a la Policía Ambiental y a las entidades de protección animal para intervenir de inmediato, con el fin de salvaguardar al perrito y generar conciencia sobre la responsabilidad de tener mascotas en hogares con niños.

De acuerdo con reportes que circulan en redes sociales, el animal ya habría sido rescatado por las autoridades y examinado por un veterinario para descartar lesiones. Sin embargo, internautas insisten en que se deben tomar medidas frente a la aparente negligencia de la adulta que estaba presente, pues este tipo de situaciones pueden repetirse.

