Sueño truncado en Europa: Joven colombiano murió en Polonia por inhalar gases cuando dormía

Minuto30.com .- La búsqueda de un futuro mejor terminó en una tragedia silenciosa que hoy tiene de luto al departamento de Córdoba. Duván Felipe Pérez, un joven lleno de ilusiones que había viajado a Polonia con el objetivo de trabajar y brindar una mejor calidad de vida a los suyos, falleció en circunstancias lamentables mientras descansaba en su lugar de residencia en el país europeo.

La noticia ha caído como un balde de agua fría en su natal Sahagún, donde amigos y familiares lo recuerdan como un hombre trabajador, valiente y decidido a superar las fronteras para cumplir sus metas. Sin embargo, el destino le tendió una trampa mortal en medio del crudo invierno europeo.

Una muerte silenciosa

De acuerdo con las primeras informaciones que han llegado a sus allegados en Colombia, el deceso de Duván Felipe se produjo debido a una falla técnica en el sistema de calefacción de la vivienda donde se alojaba. Sin darse cuenta, y mientras se encontraba en un sueño profundo, el joven inhaló monóxido de carbono, un gas inodoro e incoloro que resulta letal en espacios cerrados.

Esta “muerte silenciosa” impidió que Duván pudiera reaccionar o pedir auxilio. Sus compañeros o autoridades locales habrían hallado el cuerpo horas después, confirmando el fatídico desenlace que hoy separa a este cordobés de su tierra y de su familia.

El drama de la repatriación: Un llamado al corazón de los colombianos

Mientras el dolor embarga la casa de los Pérez en Sahagún, una nueva batalla comienza para ellos: traer el cuerpo de Duván de regreso a Colombia. Los trámites de repatriación desde el continente europeo son conocidos por ser extremadamente costosos y burocráticos, una cifra que la familia, de origen humilde, no está en condiciones de cubrir por cuenta propia.

Sus padres y hermanos han manifestado que su único deseo es poder darle el último adiós en su tierra natal, bajo sus costumbres y rodeado de quienes lo vieron crecer. Piden el acompañamiento de la Cancillería Colombiana para agilizar los procesos consulares en Polonia.

Sahagún se une en oración y apoyo

En las calles de Sahagún, el sentimiento es de profunda tristeza. Vecinos y allegados han destacado la nobleza de Duván y el vacío que deja su partida. Esta tragedia pone de relieve los riesgos a los que se exponen miles de colombianos que, impulsados por la necesidad o el deseo de progreso, migran a países con climas y sistemas de vida radicalmente distintos.

Desde Minuto30, nos unimos al clamor de la familia Pérez. Hacemos un llamado a las autoridades departamentales y nacionales, así como a la comunidad en general, para que se brinde el apoyo necesario a este hogar que hoy llora a un hijo que se fue buscando vida y encontró la muerte de manera inesperada.