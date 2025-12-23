Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades rescataron a tres niños en presunto abandono en una vivienda de la comuna Robledo, en Medellín.

Los dejaron solos y en peligro: rescatan a tres niños abandonados en una casa en Robledo

Un nuevo caso de abandono infantil encendió las alarmas en Medellín, luego de que autoridades rescataran a tres menores de edad que permanecían solos y en condiciones de alto riesgo dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Aurora, en la comuna 7 de Robledo.

El procedimiento se llevó a cabo tras una alerta detectada durante labores de patrullaje preventivo en el sector.

Uniformados de la Policía Nacional notaron que en el inmueble se encontraban sin supervisión adulta tres menores de aproximadamente 2, 4 y 6 años, situación que representaba un peligro inminente para su seguridad.

Durante la inspección preliminar, los policías percibieron un fuerte olor a quemado proveniente del interior de la casa, lo que aumentó la preocupación por la integridad de los niños.

Ante el posible riesgo de un incendio o accidente doméstico, se activaron de inmediato los protocolos de atención y se solicitó el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín para garantizar un ingreso seguro a la vivienda.

Una vez dentro del inmueble, los organismos de socorro confirmaron que los menores se encontraban solos, sin supervisión y expuestos a diversos factores de riesgo. Tras ser evacuados, los niños recibieron una valoración inicial para descartar afectaciones físicas y emocionales derivadas del presunto abandono.

Posteriormente, los menores fueron puestos bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió la protección inmediata e inició el proceso de restablecimiento de derechos, conforme a lo establecido en la normativa de protección a la infancia.

Desde la Alcaldía de Medellín se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, las autoridades confirmaron que se adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que los menores quedaron solos y determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.

