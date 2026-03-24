Resumen: Indignación en Cartagena por la liberación de una abuela acusada de torturar a su nieto de 4 años con agua hirviendo. El menor tiene quemaduras de tercer grado.

¡Infierno en la casa! Abuela quemó con agua hirviendo a su nieto de 4 años en Cartagena

Un menor de apenas cuatro años de edad fue rescatado de su propia vivienda tras permanecer cerca de 15 días sometido a torturas físicas, presuntamente propinadas por su abuela materna.

El rescate, que se logró gracias a la denuncia valiente de una vecina, permitió que la Policía Metropolitana ingresara al inmueble y encontrara al pequeño con quemaduras de tercer grado en sus brazos y manos.

Según los informes médicos preliminares, las lesiones habrían sido causadas de manera intencional utilizando agua hirviendo y objetos metálicos calientes, lo que obligó a su traslado inmediato a una unidad de cuidados especializados.

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El diagnóstico del menor es reservado y de alta complejidad. Los especialistas del centro médico donde se encuentra recluido reportaron que, además de las graves quemaduras, el niño presenta múltiples hematomas y lesiones óseas compatibles con golpes reiterados en diferentes partes de su cuerpo.

Debido a la profundidad de las heridas, la Veeduría en Salud Color Esperanza confirmó que el paciente requiere intervenciones de cirugía plástica y un seguimiento pediátrico multidisciplinario para intentar salvar sus tejidos. Mientras el equipo médico lucha por evitar secuelas permanentes en el pequeño, la comunidad exige respuestas contundentes contra la presunta agresora, quien fue capturada inicialmente por las autoridades bajo cargos de tortura y lesiones personales agravadas.

Sin embargo, el proceso judicial ha desatado una ola de indignación nacional tras conocerse que un juez de control de garantías decidió dejar en libertad a la mujer señalada.

Aunque la agresora continúa vinculada al proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ya activó los protocolos de restablecimiento de derechos para asegurar que, una vez sea dado de alta, el niño no regrese al entorno donde su vida fue puesta en peligro.

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