Procuraduría indaga a funcionarios de la Universidad Distrital en Bogotá D.C., por presuntos hechos de violencia sexual

Resumen: El Ministerio Público busca establecer lo ocurrido en el centro educativo, los presuntos responsables, determinar las eventuales faltas disciplinarias y las posibles omisiones institucionales
La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por determinar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, por unos presuntos hechos de violencia sexual difundidos en medios de comunicación.
El Ministerio Público busca establecer lo ocurrido en el centro educativo, los presuntos responsables, determinar las eventuales faltas disciplinarias y las posibles omisiones institucionales. Asimismo, se requirió información a la institución sobre las medidas adoptadas, los protocolos de atención y las actuaciones adelantadas.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción busca esclarecer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de las pruebas necesarias para conocer las acciones llevadas a cabo; también, se realizará el seguimiento a la respuesta institucional y se reitera el compromiso con la protección de las víctimas y la vigilancia de la función pública.
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