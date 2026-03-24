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    Procuraduría indaga a funcionarios de la Universidad Distrital en Bogotá D.C., por presuntos hechos de violencia sexual

    Los hechos materia de investigación fueron difundidos en medios de comunicación

    Publicado por: SoloDuque

    universidad distrital
    Foto: Procuraduría
    Procuraduría indaga a funcionarios de la Universidad Distrital en Bogotá D.C., por presuntos hechos de violencia sexual

    Resumen: El Ministerio Público busca establecer lo ocurrido en el centro educativo, los presuntos responsables, determinar las eventuales faltas disciplinarias y las posibles omisiones institucionales

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por determinar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, por unos presuntos hechos de violencia sexual difundidos en medios de comunicación.

    El Ministerio Público busca establecer lo ocurrido en el centro educativo, los presuntos responsables, determinar las eventuales faltas disciplinarias y las posibles omisiones institucionales. Asimismo, se requirió información a la institución sobre las medidas adoptadas, los protocolos de atención y las actuaciones adelantadas.

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    La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción busca esclarecer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de las pruebas necesarias para conocer las acciones llevadas a cabo; también, se realizará el seguimiento a la respuesta institucional y se reitera el compromiso con la protección de las víctimas y la vigilancia de la función pública.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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