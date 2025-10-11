Revelan detalles de la tragedia: niños heridos por artefacto explosivo en San Andrés de Cuerquia

Resumen: Dos niños de 6 y 8 años resultaron gravemente heridos por la detonación de un explosivo de disidencias de Farc en San Andrés de Cuerquia. El gobernador denunció el hecho ante el DIH.

La tragedia en la vereda La Cordillera del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, que dejó a dos hermanos, de seis y ocho años de edad, gravemente heridos por la detonación de un artefacto explosivo, ha generado una fuerte reacción de las autoridades departamentales. Mientras Ejército y Policía mantienen las operaciones para ubicar a los responsables, se conocieron nuevos y dolorosos detalles sobre cómo ocurrió el hecho.

Tras visitar a los menores en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que las versiones preliminares indican que los niños estaban en el campo acompañando a sus padres cuando se originó la situación.

El mandatario detalló que uno de los menores «al parecer tocó y manipuló algo que seguramente le pareció curioso y fue el que recibió buena parte del impacto de la detonación».

Como resultado directo de la explosión, el menor de seis años sufrió la amputación de su mano derecha, mientras que su hermana fue lesionada por esquirlas en la mano izquierda.

El gobernador Rendón fue categórico al señalar al Frente 36 de las disidencias de las Farc como los responsables directos de este acto atroz.

El mandatario departamental rechazó enfáticamente lo sucedido y anunció que llevará el caso ante instancias internacionales, calificándolo como una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

