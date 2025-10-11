El partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional en el estadio La Independencia de Tunja dejó varios hechos polémicos y ahora insólitos.

Como se recordará, ese fue el compromiso en el que al cierre del partido, pitaron penal a favor de Atlético Nacional por falta contra Alfredo Morelos.

La acción generó un rechazo generalizado en todo el país por lo que fue considerado como un descarado favorecimiento a Atlético Nacional.

En su momento, el dueño de Boyacá Chicó no solo se quejó del arbitraje, sino que adicional la emprendió contra la contra la comisión de seguridad y comodidad en el fútbol.

Según dijo en su momento Pimentel, faltando 2 horas para el inicio del partido, la comisión de estadio decidió inconsultamente y de forma atrevida abrir las puertas del estadio para q ingresaran gratis y libremente el que quisiera.

El directivo calificó en su momento el hecho como una situación delicadísima para el club y para los pocos aficionados que sí respetaron y pagaron su boleta.

A raíz de esa situación, Pimentel indicó que no realizarían más partidos clase A en el estadio la Independencia, “hasta tanto no se den las garantías del caso”.

Sin embargo la situación del ingreso gratis de cientos de aficionados tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas.

¡Insólito! Ya se sabe por qué entraron hinchas gratis al partido de Boyacá Chicó contra Atlético Nacional

A través de su cuenta de X, el propio Pimentel pidió ayuda para identificar a un hombre, por el que además ofreció “excelente recompensa”, que al parecer fue el que autorizó el ingreso gratis de aficionados.

“Este es uno de los sujetos que se hicieron pasar por miembros de la comisión de Estadio en La Independencia de Tunja”, al tiempo que reveló una foto del hombre.

Según Pimentel, el sujeto, junto al aparecer otras personas, engañó a la policía con escarapelas falsas, mandándoles a abrir las puertas 2 horas antes del partido.

Lo ocurrido está en manos de las autoridades para procurar encontrar a los que falsificaron documentos y facilitaron el ingreso gratis de cientos de hinchas, lo que pudo generar riesgos a la seguridad de los otros aficionados y los futbolistas.

Ayúdenos a identificarlo hay excelente recompensa , este según los entes de control, es uno de los sujetos q se hicieron pasar por miembros de la comisión de Estadio en La Independencia de Tunja, en el partido contra Nacional todo fue premeditado y fríamente calculado engañaron… pic.twitter.com/BMeFO0oIyF — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) October 10, 2025

