¡Qué tragedia! Niño de 8 años murió ahogado en piscina en El Bagre, Antioquia

Resumen: Un niño de 8 años murió ahogado en una piscina de El Bagre, Antioquia. Autoridades investigan si el lugar cumplía con las normas de seguridad exigidas por ley.

La muerte de un niño de 8 años en una piscina del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, volvió a encender las alarmas de las autoridades departamentales por los riesgos asociados a actividades acuáticas.

Con este caso, ya son cuatro los menores de edad que han fallecido en Antioquia en menos de seis meses en hechos similares.

La víctima fue identificada como Santiago, quien se encontraba disfrutando del fin de semana festivo de Reyes en el barrio La Floresta, al parecer en una piscina que acababa de ser inaugurada. Las circunstancias exactas de lo ocurrido aún son materia de investigación.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), el menor fue rescatado del agua por personas que se encontraban en el lugar y trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales.

El director encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga Gómez, lamentó lo sucedido y señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer los hechos.

“Fue informado el fallecimiento de un niño de 8 años en una piscina que, al parecer, estaba en proceso de inauguración. Corresponde a las entidades establecer las causas y condiciones en las que ocurrió esta tragedia”, manifestó el funcionario.

Desde las autoridades locales se anunció que se adelantará una revisión exhaustiva del establecimiento, con el fin de verificar si la piscina cumplía con las normas legales y los requisitos técnicos exigidos para su funcionamiento, así como las condiciones de seguridad necesarias para el ingreso de menores de edad.

De igual manera, se investiga si el niño se encontraba bajo la supervisión permanente de un adulto responsable.

Las autoridades departamentales reiteraron el llamado a padres de familia, administradores de piscinas y responsables de espacios recreativos para que extremen las medidas de seguridad, especialmente durante temporadas festivas, y cumplan estrictamente la normatividad vigente para prevenir tragedias que enlutan a las comunidades.

