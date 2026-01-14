Resumen: El Movistar Arena de Bogotá se convirtió en el escenario de un solemne homenaje póstumo a Yeison Jiménez y las otras cinco víctimas de su trágico accidente aéreo, recibiendo a miles de seguidores en una jornada de acceso gratuito este 14 de enero. El recinto fue adecuado con un altar simbólico compuesto por seis féretros y fotografías de los fallecidos, donde colegas de la industria como Pipe Bueno, Jessi Uribe y Marbelle se unieron para honrar el legado del artista. La ceremonia, organizada en dos bloques horarios y bajo estrictas medidas de seguridad, permitió que la fanaticada despidiera al ídolo de la música popular en un evento marcado por el respeto, la música en vivo y una profunda conmoción nacional.

Así luce por dentro el Movistar Arena para despedir a Yeison Jiménez: hay 6 ataúdes con fotos de los fallecidos

El Movistar Arena de Bogotá se convirtió hoy en el epicentro de un sentido homenaje nacional a la vida y obra del cantante de música popular Yeison Jiménez. Tras el siniestro que enluta al país, la organización del evento dispuso un montaje cargado de simbolismo para permitir que seguidores, colegas y familiares despidan al intérprete en una jornada marcada por la gratuidad y el orden público.

Un altar simbólico para seis víctimas

La imagen central del recinto ha impactado a los asistentes: en el escenario principal se han dispuesto seis ataúdes simbólicos. Cada uno de ellos está acompañado por la fotografía de las personas que perdieron la vida en el fatal accidente. Aunque los restos mortales ya fueron entregados a sus respectivas familias para los servicios privados, este montaje busca ofrecer un espacio de duelo colectivo para la fanaticada.

Logística y participación artística

Desde la noche anterior, miles de ciudadanos se congregaron en las inmediaciones del complejo, formando extensas filas para asegurar su ingreso. La jornada se ha dividido en dos bloques horarios (de 12:00 m. a 4:00 p. m. y de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.) para garantizar la seguridad de los asistentes y respetar el aforo permitido.

El tributo no solo contempla actos religiosos, sino también una serie de presentaciones musicales de amigos cercanos a Jiménez. Entre los artistas que confirmaron su presencia para honrar su legado se encuentran:

Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luis Alfonso.

Marbelle, Arelys Henao y el dúo Pasabordo.

Se espera, además, la posible aparición de figuras internacionales como Maluma y Silvestre Dangond.

Restricciones de seguridad

Las autoridades y la productora han sido enfáticas en las normas de convivencia: se prohibió estrictamente el ingreso de menores de 16 años y de personas bajo el efecto del alcohol. La ceremonia transcurre bajo un estricto monitoreo de la Policía Metropolitana para evitar aglomeraciones en las vías peatonales habilitadas.

Con este evento, Colombia despide a una de las voces más influyentes del género popular contemporáneo, cuya carrera se vio truncada en el punto más alto de su trayectoria artística.

