Resumen: Un menor de 12 años murió en Caucasia tras manipular un artefacto explosivo abandonado. Autoridades citan a Consejo de Seguridad extraordinario.

¡Tragedia en Caucasia! Un niño de 12 años murió tras jugar con una granada que encontró abandonada

El pasado 3 de mayo, se presentó una tragedia en la vereda La Garrapata, jurisdicción del corregimiento de Puerto Triana en el municipio de Caucasia, Antioquia, en donde un niño de 12 años perdió la vida tras la detonación de una granada que manipulaba por puro desconocimiento.

El hecho dejó además a otras tres personas heridas, entre ellas dos adultos y otro menor de edad, quienes fueron alcanzados por la onda expansiva mientras se encontraban cerca del lugar del hallazgo.

Según las primeras versiones entregadas por la Alcaldía de Caucasia y el gestor de Derechos Humanos, Alejandro Hoyos, el niño habría encontrado el elemento abandonado en una zona boscosa.

Sin imaginar el peligro que representaba, comenzó a interactuar con él, provocando una explosión que le causó heridas letales.

Aunque el menor alcanzó a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial de mayor complejidad en Montería, la gravedad de las lesiones superó los esfuerzos médicos y falleció poco después. Los dos adultos que lo acompañaban sobrevivieron al impacto, pero permanecen bajo observación médica debido a la seriedad de las esquirlas recibidas por la granada que segó la vida del pequeño.

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Ante la magnitud de esta tragedia, el alcalde Jhoan Oderis Montes citó de carácter urgente a un Consejo de Seguridad extraordinario este lunes 4 de mayo.

La reunión, que cuenta con la cúpula militar y policial de la zona, busca establecer estrategias inmediatas para limpiar los territorios de restos de guerra y municiones sin detonar que ponen en riesgo a la población civil.

Las autoridades hicieron un llamado desesperado a los padres de familia y a las instituciones educativas para que refuercen la pedagogía con los niños, enfatizando en que cualquier objeto sospechoso o metálico encontrado en el campo debe ser reportado a la línea 123 y jamás ser tocado.

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