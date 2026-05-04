Resumen: La Procuraduría abrió investigación contra el director de la cárcel de Itagüí por la fiesta de Nelson Velásquez y presuntos turnos irregulares.

Procuraduría abrió investigación contra el director de la cárcel de Itagüí por la parranda vallenata

Lo que comenzó como una parranda vallenata en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Paz de Itagüí, se transformó en un tsunami disciplinario.

La Procuraduría General de la Nación confirmó que el director de la cárcel, Édgar Iván Pérez Ortega, entró formalmente a la lista de investigados por el escándalo de la fiesta del pasado 8 de abril, donde el cantante Nelson Velásquez puso a bailar a los capos de las bandas criminales más peligrosas del Valle de Aburrá.

Con esta decisión, ya son 13 los funcionarios públicos que están bajo la lupa del ente de control por permitir que la cárcel de Itagüí se convirtiera en una sucursal del Festival Vallenato.

La investigación contra Pérez Ortega no solo apunta a su responsabilidad jerárquica en la rumba ilegal, sino a una presunta jugada maestra para favorecer a sus allegados.

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La Procuraduría detectó posibles irregularidades en la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa de 2026, sugiriendo que se realizaron “modificaciones informales” que pasaron por encima de las órdenes directas del Inpec.

Al parecer, mientras el control en los pabellones se relajaba para dar paso al licor y la música en vivo, la administración del penal habría estado ajustando horarios de manera irregular, lo que para la indagación actual constituye una falta grave a los deberes funcionales.

El caso ha escalado de tal manera que 12 funcionarios adicionales, entre ellos tenientes, intendentes y dragoneantes, ya fueron suspendidos provisionalmente de sus cargos.

Los videos que circularon en redes sociales, donde se ve a líderes criminales vinculados a mesas de paz celebrando con equipos de sonido y botellas de licor, fueron la prueba reina para que la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia apretara las tuercas.

La indagación busca determinar si el director y su equipo permitieron que los internos de alta peligrosidad recuperaran el control del penal, dejando en entredicho la autoridad del Estado en uno de los centros de reclusión más custodiados del país.

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