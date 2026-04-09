Resumen: Niño de cuatro años muere en Antioquia tras sufrir un golpe al asomar la cabeza por la ventana de un bus. Detalles del accidente en la vía El Santuario-Granada.

Niño de cuatro años murió tras golpearse al asomar la cabeza por la ventana de un bus en Antioquia

Un lamentable suceso tiene de luto al Oriente antioqueño tras confirmarse el fallecimiento de un menor de cuatro años, quien resultó gravemente herido mientras se desplazaba en un bus de servicio público.

El accidente ocurrió el pasado 6 de abril en la vía que comunica a los municipios de El Santuario y Granada, cuando el pequeño, que viajaba en compañía de su madre, sufrió un fuerte impacto al asomar la cabeza por una de las ventanas del vehículo justo en el momento en que otro bus transitaba en sentido contrario.

El reporte de las autoridades locales indica que el niño se encontraba en un bus de Granada con destino a Medellín.

En un punto crítico del trayecto, al parecer, el menor realizó la peligrosa acción en el instante exacto en que un bus cruzaba por el carril opuesto, provocándole lesiones craneales de extrema gravedad.

Tras el accidente, la madre y varios pasajeros auxiliaron al infante, trasladándolo inicialmente al Hospital San Juan de Dios de El Santuario. Debido a la complejidad de su estado, fue remitido de urgencia a la Clínica Somer en Rionegro, donde, pese a los esfuerzos médicos, se dictaminó su muerte este miércoles 9 de abril.

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Agentes de la Secretaría de Movilidad lograron localizar al conductor del segundo bus involucrado en el parque principal de Granada. Al ser consultado por los uniformados, el conductor manifestó que no se percató del contacto ni de la situación ocurrida durante el recorrido.

Las autoridades de tránsito del departamento hicieron un llamado urgente a los padres y cuidadores para que extremen las precauciones durante los viajes, recordando que acciones aparentemente inofensivas, como sacar las extremidades o la cabeza por las ventanas, pueden derivar en consecuencias mortales.

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