Resumen: Nina Rodríguez lanzó su nuevo EP titulado ‘Interludio’, un proyecto conceptual disponible desde el 21 de noviembre que invita a la pausa y la introspección. Coproducido por la misma artista junto a Andrea Hoyos, el disco presenta un sonido acústico y minimalista. El trabajo incluye dos canciones originales ("Eco" y "Almas") y tres versiones de clásicos como "Por qué te vas" y "A tu vera" (esta última presentada en Colombiamoda 2025). El lanzamiento viene acompañado de una editorial visual realizada en Nueva York.

Nina Rodríguez estrena ‘Interludio’: una oda a la calma en tiempos de vértigo

En contraposición a la velocidad y el ruido del mundo actual, la artista colombiana Nina Rodríguez ha decidido detenerse para respirar. Su nueva propuesta discográfica, titulada ‘Interludio’, se presenta no solo como un álbum, sino como un manifiesto sobre la vulnerabilidad y el poder de lo sutil.

Lanzado el pasado jueves 21 de noviembre, este EP de cinco canciones consolida a Nina como una artista integral, asumiendo por primera vez el rol de coproductora junto a Andrea Hoyos. Juntas han tejido un universo sonoro minimalista y acústico, donde los silencios tienen tanto peso como las notas.

Un diálogo entre lo clásico y lo propio

‘Interludio’ se estructura como una conversación entre el pasado y el presente. El repertorio incluye tres reinterpretaciones de joyas del cancionero hispanoamericano y dos temas originales:

Versiones: Destaca una lectura contemplativa de “Por qué te vas” (popularizada por Jeanette) y “Zamba para olvidar”, que cierra el disco a modo de plegaria. También se incluye “A tu vera”, canción que sirvió como banda sonora del desfile de cierre de Colombiamoda 2025, donde Nina dirigió el performance ‘Lola baila descalza’.

Inéditas: En “Eco” y “Almas”, Rodríguez expone su faceta más introspectiva, explorando una escritura honesta y transparente.

“Interludio nació como una pausa. Un lugar donde el tiempo se detiene y la emoción encuentra espacio para respirar. (…) Quise rendir homenaje a las voces que me formaron, reinterpretando clásicos con la piel abierta”, afirmó la artista sobre el lanzamiento.

Una propuesta visual desde Nueva York

Fiel a su sello como directora creativa, Nina Rodríguez ha concebido ‘Interludio’ como una experiencia que trasciende lo auditivo. La narrativa visual del proyecto fue desarrollada en Nueva York bajo el lente del fotógrafo Andrés Oyuela.

El equipo creativo, que incluyó a Pablo Correa en dirección de arte y Davide Chicaeme en el estilismo, logró plasmar en imágenes la premisa del disco: la belleza de lo simple. Cada fotografía busca dialogar con la música, reforzando la idea de la pausa como un acto de resistencia y sanación.

El EP ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming.