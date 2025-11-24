¡Noche inolvidable! Blessd detiene su concierto y le regala una casa a una fan en Bogotá

Resumen: Durante su concierto del 22 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá, Blessd sorprendió al público al detener el show para elegir al azar a una fanática y anunciarle que le regalaría una casa. La joven fue subida a la tarima, donde recibió una llave simbólica mientras el artista explicó que su equipo gestionará la entrega de la vivienda. El momento, captado por cientos de asistentes, se volvió viral y se convirtió en uno de los más comentados del fin de semana.

El concierto de Blessd en el Vive Claro de Bogotá, el pasado 22 de noviembre, tuvo un momento inesperado que terminó robándose todas las miradas. En medio de una presentación cargada de euforia, luces y miles de asistentes, el cantante paisa sorprendió al detener el espectáculo para anunciar un gesto que pocos artistas han hecho en un escenario: regalar una casa a una fanática del público.

El hecho ocurrió cuando el artista decidió acercarse a los asistentes ubicados en la parte baja del estadio. Luego de interpretar varios de sus éxitos, Blessd tomó el micrófono y expresó que quería compartir un sueño con alguien del público. Acto seguido, comenzó a buscar entre la multitud a la persona que recibiría la inesperada sorpresa.

Tras unos segundos de expectativa, el cantante señaló a una joven que, desconcertada, fue acompañada hasta la tarima. Una vez allí, Blessd confirmó lo que había anunciado instantes antes: le entregaría una vivienda como muestra de agradecimiento por el apoyo que él y su equipo han recibido a lo largo de su trayectoria.

La reacción de la mujer, visiblemente emocionada, provocó una ovación que retumbó en todo el recinto. El artista destacó que el obsequio hacía parte de un compromiso personal por reconocer a quienes han creído en su proyecto musical.

Minutos después, uno de los miembros del equipo del cantante subió al escenario con una llave simbólica, haciendo oficial el obsequio. Blessd explicó que su equipo se encargará de los trámites correspondientes para que la fan pueda recibir la vivienda en los próximos días. El gesto, que quedó registrado en cientos de videos compartidos en redes sociales, se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

El concierto continuó entre aplausos, gritos y la energía de un público que, además de disfrutar el repertorio musical, fue testigo de un acto que trascendió la tarima. Blessd cerró su presentación agradeciendo nuevamente a sus seguidores y destacando que su carrera ha sido posible gracias al apoyo de quienes lo acompañan en cada etapa.