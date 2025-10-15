Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una niña de 3 años murió por atragantamiento con un fríjol en el barrio San Andrés, Kennedy (Bogotá). El padre denunció que el trancón vehicular impidió que llegara a tiempo a la clínica.

¡Qué triste! Niña de tres años murió asfixiada con un frijol en Bogotá

La localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, se encuentra de luto tras la trágica muerte de una niña de tres años en el barrio San Andrés.

La menor falleció por asfixia tras atragantarse con un fríjol mientras jugaba, un suceso que quedó marcado por el esfuerzo desesperado de su padre, Ronaldo, y la frustración ante la congestión vehicular de la zona.

El padre relató a Citytv que el accidente ocurrió mientras la niña saltaba en la cama con el fríjol en la boca.

«Como que se cayó y se le quedó atorado. Ahí ya no podía respirar, ya estaba convulsionando”, detalló Urzola.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el padre, con la niña inconsciente en brazos, intentó buscar ayuda en una droguería cercana y luego recurrió a un vehículo particular. Sin embargo, el tráfico diario en el sector le impidió avanzar: “Un señor en carro me dijo que me montara, que me iba a llevar, pero no podía salir del trancón. Entonces me bajé y corrí hasta la vía principal a buscar una moto”, explicó.

Finalmente, la menor fue trasladada a la Clínica del Occidente, pero lamentablemente llegó sin signos vitales, y los intentos de reanimación por parte del equipo médico resultaron infructuosos.

