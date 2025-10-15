El Metro de Medellín informó que la Línea K del Metrocable, que conecta las estaciones Acevedo, Andalucía, Popular y Santo Domingo, suspenderá su servicio a partir del próximo sábado 18 de octubre y hasta el 25 de octubre.

La interrupción se debe a las labores de mantenimiento anual programado en los vagones. Este mantenimiento se realiza anualmente y es crucial para garantizar la seguridad y las condiciones óptimas de la operación del sistema de transporte.

La Línea K del Metrocable reanudará su servicio habitual el domingo 26 de octubre.

Lea también: ¡El Rey de los amistosos! Néstor Lorenzo extiende su racha sin derrotas fuera de casa con el empate ante Canadá

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Para mitigar el impacto en la movilidad de los usuarios, el Metro de Medellín recomendó utilizar varias rutas de bus alternativas que integran los sectores afectados:

C6-017 (Acevedo – Santo Domingo): Recorre la vía principal pasando por los barrios Granizal, Santa Cruz y Los Balsos.

C6-012A (La Francia – Acevedo): Pasa cerca de la estación Andalucía y llega hasta la integración en Acevedo.

C6-013 (Popular N.° 1 – Tricentenario): Conecta el barrio Popular 1 con la estación Tricentenario.

Adicionalmente, debido a estas labores, se presentarán cierres viales en la calle 107, entre la carrera 51B y la carrera 49C. Por ello, se recomienda a los ciudadanos programar sus recorridos con anticipación y tomar las vías alternas sugeridas.

Más noticias de Medellín