¡Qué dolor! Niña de dos años murió en jardín del ICBF en Bogotá

La comunidad del barrio Marruecos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, se encuentra sumida en el dolor y la indignación tras confirmarse el fallecimiento de Mía Isabel, una menor de apenas dos años.

Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron en el hogar infantil Bambi del ICBF, donde la pequeña sufrió una broncoaspiración mientras consumía sus alimentos diarios.

Pese a que fue trasladada de urgencia a un centro hospital, los reportes médicos indicaron que la niña ingresó sin signos vitales, dejando un vacío inmenso en su familia y sembrando dudas sobre los protocolos de atención en el lugar.

El drama comenzó durante la hora del refrigerio, momento en el que parte de los alimentos habrían obstruido las vías respiratorias de la menor. El padre de la víctima, Cristian Sánchez, ha denunciado públicamente que existen inconsistencias en los relatos entregados por las directivas de la institución.

Según su testimonio, la primera versión que recibió no coincide con las explicaciones posteriores, lo que refuerza su sospecha de que la broncoaspiración no fue atendida de manera oportuna ni profesional por el personal a cargo del cuidado de los niños.

Ante la gravedad de la situación, decenas de padres de familia se congregaron a las afueras del jardín infantil durante la noche para exigir respuestas claras.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ya tomó cartas en el asunto. La entidad informó que se han activado los protocolos de acompañamiento y que están colaborando estrechamente con las autoridades judiciales para esclarecer si hubo negligencia.

