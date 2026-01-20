Jorman Campuzano regresa a los entrenamientos de Atlético Nacional para iniciar su readaptación física bajo las órdenes del técnico Diego Arias. Foto: Atlético Nacional

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Atlético Nacional ha generado gran ilusión entre su hinchada tras anunciar, bajo el mensaje “Miren quien volvió a entrenar en campo”, el regreso de Jorman Campuzano a las prácticas. El mediocampista, pieza clave del equipo que estaba fuera desde finales de 2025 por lesión, ya realiza trabajos de readaptación física para ponerse lo antes posible a disposición del técnico Diego Arias

El “Verde” recupera a su motor: Jorman Campuzano regresa al césped

El entorno de Atlético Nacional respira optimismo tras confirmarse el retorno de una de sus figuras más importantes.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Con el mensaje “Miren quien volvió a entrenar en campo”, el club verdolaga anunció a través de sus redes sociales que Jorman Campuzano ha superado la fase inicial de su recuperación.

Con el mensaje y las fotos quedó claro, Jorman ya realiza trabajos sobre el terreno de juego, desatando la alegría entre la hinchada paisa.

El mediocampista central se encontraba fuera de las canchas desde finales de 2025 debido a una lesión que frenó su continuidad.

El “Verde” recupera a su motor: Jorman Campuzano regresa al césped

Actualmente, Campuzano avanza en una etapa crucial de readaptación física, la cual busca ponerlo a punto para integrarse plenamente a la dinámica del grupo y estar bajo las órdenes del director técnico Diego Arias en el menor tiempo posible.

La noticia genera una gran expectativa en el equipo, ya que Jorman es considerado una de las piezas clave en el esquema táctico del “Rey de Copas”.

Su capacidad de equilibrio y distribución en el centro del campo será fundamental para los retos que enfrenta el club esta temporada, motivo por el cual su evolución será monitoreada de cerca por el cuerpo médico y los aficionados.

Más noticias de Atlético Nacional