Niegan libertad a Epa Colombia: Juez rechazó extinción de su condena

Un juez de ejecución de penas negó la solicitud de extinción de la condena presentada por la defensa de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, quien cumple una sentencia por los hechos ocurridos durante las protestas sociales de 2019 en Bogotá.

La petición había sido sustentada en la Ley 2477 de 2025, normativa que introdujo ajustes al sistema penal colombiano con el objetivo de reducir la congestión judicial y facilitar mecanismos de terminación anticipada de procesos, siempre y cuando se garantice la reparación integral a las víctimas.

La defensa argumentó que esta ley permitía la extinción de la pena bajo ciertas condiciones, entre ellas la reparación del daño causado.

Cabe recordar que Epa Colombia suscribió un acuerdo conciliatorio con TransMilenio S.A., mediante el cual se comprometió al pago de $100 millones de pesos y a la realización de actividades pedagógicas a través de sus plataformas digitales, como parte del proceso de reparación por los daños ocasionados a una estación del sistema de transporte masivo.

No obstante, el despacho judicial consideró que dicho acuerdo no era suficiente para conceder la extinción de la condena, por lo que la decisión quedó en firme.

Epa Colombia fue hallada responsable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte y concierto para delinquir con fines terroristas. Además de la pena privativa de la libertad, se le impuso una multa superior a los 400 salarios mínimos legales vigentes y la prohibición de ejercer como creadora de contenido durante el tiempo de la condena.

Los hechos que derivaron en la sentencia se remontan al estallido social de 2019, cuando la influenciadora vandalizó una estación de TransMilenio y difundió los actos a través de redes sociales, lo que amplificó el impacto del daño.

Tras conocerse la decisión, Karol Samanta, pareja de Epa Colombia, se pronunció públicamente manifestando su inconformidad y asegurando que continuarán luchando por la libertad de Daneidy.

