¡Ni reguetón ni trap! Feid sorprende con su inesperada incursión en la salsa junto a Luis Fonsi

Resumen: Feid sorprendió al presentar “Cambiaré”, su primera colaboración en salsa junto a Luis Fonsi. El sencillo combina la cadencia salsera con arreglos modernos y marca un giro en su carrera, mostrando una faceta inédita del artista. La canción fue presentada en Las Fiestas de la Calle San Sebastián en San Juan y acompañada de un videoclip filmado en Puerto Rico. Algunos seguidores lo ven como un cambio radical tras su reciente separación con Karol G, mientras Feid explora nuevos géneros musicales.

El cantante paisa Feid sorprendió a sus seguidores al presentar una colaboración inédita con el artista puertorriqueño Luis Fonsi en un género completamente nuevo para él: la salsa. El sencillo, titulado “Cambiaré”, marca un momento clave en la carrera del ‘Ferxxo’, consolidado durante años en el reguetón y la música urbana.

Lejos de su estilo característico, Feid se aventuró a explorar ritmos tropicales, fusionando su voz con la cadencia salsera de Fonsi, un referente internacional de la música latina. Esta decisión responde a un interés por experimentar y salir de su zona de confort, mostrando una faceta distinta que resalta su versatilidad como intérprete.

El acercamiento de Feid a la salsa le permitió explorar un estilo fresco y diferente, experimentar nuevas emociones y conectar con un ritmo que hasta ese momento no había interpretado profesionalmente.

La nueva canción combina elementos clásicos de la salsa con arreglos modernos que conservan su esencia y, al mismo tiempo, la acercan a nuevas audiencias. Fonsi explicó que la colaboración surgió de su interés por aportar originalidad y frescura a su música, y que eligió a Feid por la energía actual y la perspectiva distinta que aportaba al proyecto.

El lanzamiento oficial se produjo el 20 de enero, acompañado de un videoclip dirigido por Carlos Pérez y filmado en Puerto Rico, que mezcla misterio y celebración, reflejando la energía del tema. Antes del estreno, ambos artistas ofrecieron un adelanto del sencillo en Las Fiestas de la Calle San Sebastián en San Juan, donde la reacción del público confirmó el gran interés que genera esta unión.

“Cambiaré” representa un giro audaz en la carrera del Ferxxo y sugiere que está listo para explorar nuevos géneros, desafiando las expectativas de sus seguidores y mostrando una faceta inédita de su trayectoria musical.