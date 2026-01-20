Mary Méndez en una imagen tomada de Instagram. La "doctora liliana" en una captura de video

Resumen: Lo que comenzó como un video indignante de intolerancia en el norte de Bogotá, ha destapado una "caja de Pandora" de denuncias contra la mujer que exigía ser llamada "doctora Liliana" y que fue grabada agrediendo a un domiciliario de pizza en Bogotá

Carlos Vargas lo revela: Mary Méndez fue estafada por la «doctora» Liliana, agresora del domiciliario en Bogotá

Minuto30.com .- Lo que comenzó como un video indignante de intolerancia en el norte de Bogotá, ha destapado una “caja de Pandora” de denuncias contra la mujer que exigía ser llamada “doctora Liliana” y que fue grabada agrediendo a un domiciliario de pizza en Bogotá. La noticia más reciente vincula a la reconocida presentadora de La Red, Mary Méndez, quien rompió el silencio para revelar que fue víctima de estafa de esta mujer hace más de una década.

La revelación fue hecha por su compañero Carlos Vargas, quien detalló cómo un negocio que parecía confiable terminó en una estafa que involucró nada menos que el vestido de novia de la presentadora.

El vestido de novia que se volvió un negocio turbio

Según el relato de Vargas, Mary Méndez entregó su vestido de novia a un exclusivo local llamado Alegra, ubicado en la calle 90 de Bogotá, propiedad de la mencionada mujer. El trato era ponerlo a la venta y repartir las ganancias; sin embargo, la realidad fue muy diferente:

La “doctora” Liliana nunca vendió el vestido, pero presuntamente lo alquiló de manera reiterada a múltiples novias. La mujer se habría lucrado del diseño de Méndez durante años sin entregarle un solo peso.

Cuando la presentadora intentó reclamar su prenda o el dinero, la respuesta fue el silencio total. Mary Méndez, cansada del proceso, decidió dejar el tema en el olvido… hasta que el video viral le recordó quién era su estafadora.

De la estafa a la agresión viral

La “doctora” Liliana se convirtió en tendencia nacional tras protagonizar un acto de discriminación y prepotencia contra un domiciliario de pizza. En el video, que generó rechazo masivo, se le ve insultando al trabajador con frases degradantes, asegurando que él “no pertenecía al barrio” y llegando incluso a propinarle una patada a la motocicleta.

Este comportamiento agresivo fue el detonante para que otras víctimas de sus presuntos engaños comerciales, como Mary Méndez, comenzaran a alzar la voz.

“Mary Méndez fue víctima de esta ¡doctora Liliana! Y resulta que ha engañado a muchas personas”, sentenció Carlos Vargas en el cnal Viral de Youtube, confirmando que la mujer tiene un expediente de quejas públicas que no para de crecer.

¿Quién es la ‘doctora’ Liliana?

Tras el escándalo, ciudadanos en redes sociales han comenzado a investigar el historial de la mujer, encontrando que su actitud de “superioridad” en el barrio habría sido una constante. Ahora, con el testimonio de una figura pública como Mary Méndez, el caso pasa de ser un simple video de intolerancia a una posible serie de denuncias por estafa y abuso de confianza.