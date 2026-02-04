Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Un motociclista muerto y dos menores heridos tras brutal choque en la Avenida Mutis

Una tragedia se presentó en la tarde de este miércoles 4 de febrero en la localidad de Teusaquillo, tras registrarse un impactante siniestro vial que cobró la vida de una persona.

Los hechos ocurrieron en la intersección de la Avenida Mutis (Calle 63) con Carrera 17, en sentido oriente – occidente.

Según los reportes preliminares de las autoridades de tránsito, un motociclista falleció de manera instantánea en el lugar del impacto, mientras que dos menores de edad que se vieron involucrados en el suceso resultaron con lesiones de consideración y debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos.

Debido a la gravedad de este siniestro vial, un grupo especializado de criminalística se desplazó hasta el punto para adelantar las labores de inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas que permitan establecer las causas del choque.

Por esta razón, la movilidad en este importante sector del centro-norte de la capital se encuentra totalmente colapsada.

La Secretaría de Movilidad ordenó cierres totales en la Av. Mutis con carrera 16, la Carrera 17 con Mutis (sentido sur – norte) y la Av. Mutis con carrera 19, lo que ha generado un fuerte represamiento vehicular que afecta a quienes se desplazan hacia el occidente de la ciudad.

A esta hora, Agentes Civiles y el Grupo Guía de Tránsito permanecen en la zona gestionando desvíos para intentar dar fluidez al tráfico, mientras que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas como la Calle 53 o la Calle 72.

Se espera que en las próximas horas se confirme la identidad de la víctima y el estado de salud de los menores lesionados.

