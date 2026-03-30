Ni Neymar se atrevió a tanto: técnico de Pasto salió llorando en rueda de prensa luego de su show con Morelos

Resumen: Atlético Nacional se consolidó como líder solitario del campeonato tras vencer 2-1 al Deportivo Pasto en un encuentro empañado por el bochornoso comportamiento del técnico local, Jonathan Risueño. El estratega del conjunto volcánico terminó expulsado tras invadir el terreno de juego y protagonizar una evidente simulación en un altercado con el delantero Alfredo Morelos, incidente que intentó justificar en una incendiaria rueda de prensa donde arremetió contra el equipo antioqueño a pesar de las imágenes que confirmaron su engaño.

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Lo que debía ser una fiesta del fútbol terminó en un bochornoso espectáculo protagonizado por el director técnico del Deportivo Pasto, Jonathan Risueño. Tras la derrota 1-2 ante el conjunto “verdolaga”, la rueda de prensa se incendió con las declaraciones del estratega, quien lanzó fuertes críticas contra el arbitraje y el comportamiento de los jugadores de Atlético Nacional.

El incidente: Invasión y “show”

El momento más crítico del encuentro ocurrió cuando Risueño invadió el terreno de juego en medio de un altercado. En las imágenes de la transmisión se observa cómo el técnico se mete a la cancha y, tras un roce mínimo con el delantero Alfredo Morelos, quien retrocedía en el campo, el entrenador cayó al suelo fingiendo una agresión física de gravedad.

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La simulación, calificada por analistas como “risueña” y desmedida, provocó un enfrentamiento entre ambos planteles que detuvo el juego por varios minutos. Debido a su ingreso no autorizado al campo y la evidente conducta antideportiva al intentar engañar al juez central, el técnico tuvo que ser expulsado de inmediato.

¡Tensión en el partido! ¡Choque accidental entre Alfredo Morelos y Risueño! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/4o2JRPeKri — Win Sports (@WinSportsTV) March 30, 2026

Rueda de prensa incendiaria

Lejos de ofrecer disculpas, Risueño compareció ante los medios con un tono desafiante. Sus ataques se centraron en cuestionar la integridad del rival y el manejo del partido por parte del juez Ortega.

El técnico aseguró que al final del partido no le pitaron un penal a su equipo, pero la realidad es que en la jugada no hubo falta. A su modo de ver, Pasto perdió porque jugaba contra Nacional: “Todos sabemos, o el 75% del país sabe contra quién estábamos jugando”.

Nacional, dueño de la cima

En lo deportivo, el equipo dirigido por Diego Arias dio un golpe de autoridad. Con un fútbol práctico y efectivo, el “Rey de Copas” logró imponerse 2-1, aprovechando las desatenciones defensivas del cuadro volcánico.

Con este resultado, Atlético Nacional se escapa en la tabla de posiciones con 30 puntos, dejando atrás a sus perseguidores y ratificando su condición de gran favorito al título este semestre. Por su parte, el Deportivo Pasto no solo lamenta la pérdida de puntos en casa, sino la posible sanción severa que recaerá sobre su técnico por su comportamiento en el campo.

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