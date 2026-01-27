Resumen: El influencer Ami Rodríguez cayó en una estafa al intentar acceder a la casita VIP de Bad Bunny en Medellín. Un grupo de personas se hizo pasar por el equipo del artista, solicitándole un millón de pesos por entradas, hotel y vuelos que nunca existieron, dejándolo sin acceso al evento y alertando sobre los riesgos de este tipo de engaños.

¡Ni los famosos se salvan! Reconocido influencer fue estafado con falsa invitación a la ‘casita’ de Bad Bunny

Ami Rodríguez, uno de los creadores de contenido más reconocidos del país, reveló que fue víctima de una estafa que le costó un millón de pesos al intentar acceder a la icónica casita de Bad Bunny durante uno de los conciertos del artista en Medellín.

El influencer bogotano, con una trayectoria consolidada y con frecuentes invitaciones a eventos internacionales, revelo a través de sus redes sociales cómo ocurrió el fraude, que lo dejó no solo con pérdidas económicas sino también con una lección de precaución ante ofertas engañosas.

El ofrecimiento que resultó ser falso

Rodríguez explicó que hace unas semanas recibió un correo electrónico que, a simple vista, parecía provenir del equipo de Bad Bunny. El mensaje incluía logotipos, firmas y un formato que aparentaba ser profesional, lo que le generó confianza sobre su autenticidad.

“Hace dos semanas me llegó un correo del ‘equipo de Bad Bunny’, él jura. En el correo tenían logos, firmas, todo superprofesional y decía que habían visto mi contenido y querían invitarme al concierto; me dijeron que iban a darme todo: vuelos, hotel y las entradas al concierto”, relató el creador en su cuenta de Instagram.

Más allá de la entrada general al concierto —que era gratuita o incluida en acuerdos promocionales— el mensaje también ofrecía acceso a la exclusiva casita de Bad Bunny, un espacio VIP asociado al evento.

Para garantizar ese acceso especial, los estafadores le solicitaron el pago de un millón de pesos, asegurándole que se trataba de un procedimiento habitual para experiencias de alto nivel semejantes a las que ocurren en eventos como la Met Gala, según relató Rodríguez.

“Yo pensé que era igual a la Met Gala, la gente paga por estar ahí… pásanos tus datos para comprarte los tiquetes y el hotel, pero ya estás adentro —le comentaron los supuestos organizadores—. Minutos después me enviaron todo: reservas, hotel, todo”, afirmó el influencer.

El fraude se hace evidente al llegar al aeropuerto

Convencido de la veracidad de la propuesta, Rodríguez estaba listo para viajar a Medellín con maletas y documentación en mano, pero al llegar al aeropuerto se encontró con la primera señal de que algo no cuadraba: el personal de la aerolínea le informó que el vuelo que supuestamente estaba reservado no existía.

Al intentar verificar la reserva del hotel, descubrió que tampoco existía y que las personas que lo habían contactado lo habían bloqueado en las redes.

Una llamada de atención sobre estafas y engaños en eventos

El caso del creador de contenido se suma a otras denuncias que se han multiplicado en torno al concierto de Bad Bunny en Medellín, donde algunos asistentes y usuarios han reportado fraudes ligados a entradas, paquetes VIP o accesos especiales a través de canales no oficiales.

Rodríguez reconoció que el episodio fue “un momento triste”, ya que se había ilusionado con vivir la experiencia completa, y pidió a sus seguidores y otros creadores que verifiquen siempre la identidad de quienes les solicitan pagos por acceso a eventos o experiencias exclusivas.

El influencer aprovechó su relato para advertir sobre los riesgos de interactuar con correos electrónicos o solicitudes de dinero que, aunque parezcan legítimos, no provienen de fuentes oficiales o verificadas.