¡Si lo ven con ella ni se le arrimen! Carlota le arma «mero show» a Rigo por «una foto» y en video quedó

Resumen: En el video, se escucha a Rigo tratando de razonar con la niña mientras ella sigue en su actitud de protesta
Minuto30.com .- Fiel a su estilo auténtico y cargado de humor, Rigoberto Urán volvió a encender las redes sociales con un video protagonizado por su hija Carlota. “El Toro de Urrao”, quien siempre comparte las ocurrencias de su vida familiar, esta vez tuvo que lidiar con un monumental “puchero” de su pequeña, quien parece no estar muy de acuerdo con la fama de su papá.
A través de su cuenta de Instagram, Rigo publicó un clip donde se ve a Carlota visiblemente molesta, lloriqueando y haciendo berrinche mientras caminan. ¿El motivo? Los celos por un fan.
“¿Qué hago yo si me piden fotos?”
En el video, se escucha a Rigo tratando de razonar con la niña mientras ella sigue en su actitud de protesta:
“¿No te gustó el señor que se tomó las fotos conmigo? ¿Y qué hago yo si me piden fotos? ¿Le digo que no, que no?”, le dice el ciclista entre risas, mientras Carlota continúa con sus pucheros y camina decidida sin querer mirar a la cámara.
Rigo, con su chispa habitual, acompañó la publicación con un mensaje de “advertencia” para todos sus seguidores: “Muchachos y muchachas, ya saben que si ven a Carlota, por favor no le tomen fotos ni la graben. Siempre termino teniendo problemas con esta mujer . Gracias por su comprensión, los quiero mucho ❤️”.
¿Carlota, la verdadera jefa de los Urán?
No es la primera vez que la hija del ciclista se roba el show. Carlota se ha convertido en un personaje recurrente en el contenido de Rigo, demostrando que tiene un carácter fuerte y que, para ella, el “Hijo de Urrao” es simplemente su papá, sin importar cuántos títulos o seguidores tenga.
Los comentarios no se hicieron esperar. Fanáticos y amigos del ciclista inundaron la publicación destacando que Carlota es “la única que pone a sufrir a Rigo” y que sus gestos de disgusto son, irónicamente, de lo más tierno que se ha visto en el perfil del deportista.
Aquí más Noticias Virales
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios