Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Si lo ven con ella ni se le arrimen! Carlota le arma «mero show» a Rigo por «una foto» y en video quedó

    No es la primera vez que la hija de Rigo se roba el show por “su genio”

    Publicado por: SoloDuque

    Rigoberto Urán acompañado por su hija Carlota. Foto tomada de Instagram
    Rigoberto Urán acompañado por su hija Carlota. Foto tomada de Instagram
    ¡Si lo ven con ella ni se le arrimen! Carlota le arma «mero show» a Rigo por «una foto» y en video quedó

    Resumen: En el video, se escucha a Rigo tratando de razonar con la niña mientras ella sigue en su actitud de protesta

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Fiel a su estilo auténtico y cargado de humor, Rigoberto Urán volvió a encender las redes sociales con un video protagonizado por su hija Carlota. “El Toro de Urrao”, quien siempre comparte las ocurrencias de su vida familiar, esta vez tuvo que lidiar con un monumental “puchero” de su pequeña, quien parece no estar muy de acuerdo con la fama de su papá.

    A través de su cuenta de Instagram, Rigo publicó un clip donde se ve a Carlota visiblemente molesta, lloriqueando y haciendo berrinche mientras caminan. ¿El motivo? Los celos por un fan.

    “¿Qué hago yo si me piden fotos?”

    En el video, se escucha a Rigo tratando de razonar con la niña mientras ella sigue en su actitud de protesta:

    “¿No te gustó el señor que se tomó las fotos conmigo? ¿Y qué hago yo si me piden fotos? ¿Le digo que no, que no?”, le dice el ciclista entre risas, mientras Carlota continúa con sus pucheros y camina decidida sin querer mirar a la cámara.

    Rigo, con su chispa habitual, acompañó la publicación con un mensaje de “advertencia” para todos sus seguidores: “Muchachos y muchachas, ya saben que si ven a Carlota, por favor no le tomen fotos ni la graben. Siempre termino teniendo problemas con esta mujer . Gracias por su comprensión, los quiero mucho ❤️”.

    ¿Carlota, la verdadera jefa de los Urán?

    No es la primera vez que la hija del ciclista se roba el show. Carlota se ha convertido en un personaje recurrente en el contenido de Rigo, demostrando que tiene un carácter fuerte y que, para ella, el “Hijo de Urrao” es simplemente su papá, sin importar cuántos títulos o seguidores tenga.

    Los comentarios no se hicieron esperar. Fanáticos y amigos del ciclista inundaron la publicación destacando que Carlota es “la única que pone a sufrir a Rigo” y que sus gestos de disgusto son, irónicamente, de lo más tierno que se ha visto en el perfil del deportista.

    Aquí más Noticias Virales

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.