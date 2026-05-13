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Resumen: Un megaoperativo de seguridad en la troncal Caracas de Bogotá dejó seis personas capturadas, la incautación de armas blancas y la recuperación de celulares. La intervención se realizó en estaciones de TransMilenio y zonas aledañas, donde también se inspeccionaron establecimientos y se recuperó espacio público. Las autoridades adelantaron controles que incluyeron verificación de antecedentes, registro a ciudadanos y cierre de algunos loc

¡Ni los cambuches se salvaron! Masivo operativo de seguridad en Bogotá deja 6 capturados y bodegas selladas

Un amplio operativo de seguridad se llevó a cabo en la troncal Caracas de Bogotá, entre la Avenida Jiménez y la calle 76, dejando como resultado la captura de seis personas, la incautación de armas blancas y la recuperación de varios teléfonos móviles, en una intervención que se extendió durante cerca de siete horas.

La jornada se desarrolló en estaciones de TransMilenio y sus alrededores, así como en vía pública, establecimientos comerciales, bodegas de reciclaje y otros puntos estratégicos ubicados en el corredor que atraviesa las localidades de Santa Fe, Los Mártires, Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero.

De acuerdo con las autoridades distritales, el objetivo del operativo fue fortalecer la seguridad en uno de los ejes más transitados de la ciudad, mediante acciones de control, inspección y verificación en distintos frentes.

Capturas, incautaciones y recuperación de celulares

Durante la intervención fueron realizadas 310 requisas a ciudadanos, 219 verificaciones de antecedentes y 80 controles a equipos móviles e identificación de IMEI. Estas acciones permitieron la recuperación de siete celulares y la incautación de más de una decena de armas blancas.

Las capturas se realizaron en distintos puntos del corredor, incluyendo estaciones como Calle 22 y Avenida Jiménez. Según el reporte oficial, dos de los detenidos eran requeridos por orden judicial por el delito de hurto.

Las autoridades también informaron que durante el operativo se logró el restablecimiento de derechos de una menor de edad en un establecimiento tipo pagadiario ubicado en la calle 22.

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Intervención a establecimientos y recuperación de espacio público

En el marco del operativo fueron intervenidos 19 establecimientos, entre ellos bodegas de reciclaje, pagadiarios y casas de lenocinio. Como resultado, se ordenó la suspensión temporal o cierre de cinco bodegas, tres pagadiarios y dos establecimientos dedicados a actividades de prostitución.

¡Así fue el despliegue operativo de hoy, durante más de siete horas, en la troncal Caracas! Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Capturas por hurto, celulares recuperados, armas incautadas, mobiliario público hurtado hallado en bodegas de reciclaje y la suspensión de pagadiarios y casas de lenocinio son algunos de… pic.twitter.com/W8ETP3H7B2 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 14, 2026

En una de las bodegas de reciclaje, ubicada en la calle 24, las autoridades hallaron mobiliario público perteneciente al Distrito, el cual estaba oculto entre materiales reciclables. Tras el hallazgo, el Instituto para la Economía Social (IPES) realizó su recuperación inmediata y el establecimiento fue suspendido.

Asimismo, durante la jornada se identificaron 15 carreteros, se intervinieron nueve cambuches, se recuperaron 30 metros cuadrados de espacio público y se recolectaron cuatro metros cúbicos de residuos.

Acciones institucionales en el corredor de la Caracas

El operativo contó con la participación articulada de diferentes entidades distritales y la fuerza pública, entre ellas la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Salud, la Policía Metropolitana de Bogotá, el GAULA, el Ejército Nacional, la Policía de Tránsito, el DADEP, el IPES, la UAESP, TransMilenio y las alcaldías locales.

Durante la intervención también se adelantaron jornadas de sensibilización que alcanzaron a más de 1.200 personas, además de la imposición de 22 comparendos por distintas infracciones.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones se seguirán realizando en corredores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad, el control urbano y la convivencia ciudadana en la capital.