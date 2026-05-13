Cayó en Bogotá presunto implicado en robo de $100 millones: recuperaron carro y equipos tecnológicos

Resumen: La Policía capturó en Bogotá a un hombre señalado de participar en el robo de un carro y varios equipos tecnológicos avaluados en $100 millones, hurtados de una vivienda en Cajicá. El vehículo fue ubicado gracias al GPS y durante el operativo también se recuperaron todos los elementos robados e incautaron un arma traumática.

Un operativo adelantado por la Policía de Bogotá permitió la captura de un hombre señalado de participar en un hurto registrado en una vivienda del municipio de Cajicá, en Cundinamarca, donde fueron robados un vehículo y varios equipos tecnológicos cuyo valor superaría los 100 millones de pesos.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hecho ocurrió cuando varias personas ingresaron presuntamente al inmueble y se llevaron diferentes elementos de valor. Entre los objetos reportados como hurtados se encuentran un televisor, un video beam, un computador portátil y una impresora 3D, además de un automóvil perteneciente a las víctimas.

Tras percatarse de lo sucedido, los propietarios del vehículo utilizaron el sistema de geolocalización del automotor para rastrear su ubicación y alertaron de inmediato a las autoridades. La información fue recibida por una patrulla de vigilancia que inició la búsqueda en diferentes puntos de la ciudad.

El vehículo fue ubicado en Barrios Unidos

El seguimiento permitió localizar el automóvil en el barrio 12 de Octubre, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. Según indicó la Policía, varias personas que estaban en el lugar intentaron escapar al notar la presencia de los uniformados.

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Sin embargo, durante la reacción de los agentes fue capturado uno de los presuntos implicados, un hombre de 28 años, quien quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto.}

Este vehículo que fue hurtado en Cajicá – Cundinamarca, junto a un TV, un portátil y otros equipos, fue recuperado por @PoliciaBogota en el barrio 12 de octubre. El seguimiento de cámaras y el GPS permitió seguirlos, capturar a uno de los implicados y recuperar los elementos.… pic.twitter.com/ygZvNe0dlz Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 12, 2026

En medio del procedimiento también fueron recuperados todos los elementos reportados como robados y se incautó un arma traumática que, al parecer, estaría relacionada con este caso. Asimismo, las autoridades inmovilizaron un segundo vehículo que presuntamente habría sido utilizado durante la comisión del robo.

Balance de seguridad en Bogotá

La Policía Metropolitana señaló que, en lo corrido de 2026, se han realizado 12.833 capturas por diferentes delitos en la capital del país.

Además, las autoridades aseguraron que el hurto de vehículos presenta una reducción del 29 % frente al mismo periodo de 2025, lo que representa 321 casos menos registrados.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información entregada por la comunidad es clave para avanzar en los procesos judiciales y combatir la criminalidad.