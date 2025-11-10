¡Ni lo intenten! ELN se atribuye secuestro de cinco soldados en Tame y lanza fuerte advertencia

Resumen: El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía han activado operaciones coordinadas en la zona para lograr su pronta y segura liberación

E ¡CONFIRMADO!

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su Frente de Guerra Oriental, confirmó y se atribuyó el secuestro de cinco soldados profesionales del Ejército Nacional. Los militares fueron secuestrados el domingo 9 de noviembre en horas de la mañana, mientras viajaban de civil en un bus por el municipio de Tame, Arauca.

Secuestro como «Control Territorial»

Según el comunicado publicado en su página web, el grupo armado señaló que los soldados, adscritos a la Brigada 18, fueron interceptados en la vereda Santo Domingo en un acto que el ELN calificó cínicamente como un «resultado de la acción de control territorial» en la zona rural de Tame.

Identidades y Búsqueda Activade los soldados secuesrados

Los cinco soldados profesionales, todos de entre 21 y 23 años y orgánicos del Batallón de Artillería de Campaña N.° 18, fueron identificados como: Muñoz Castro Andrés Felipe, Muñoz Zapata Sergio, Muñoz Osorio César, Navarro Banquet Luis Ángel y Munive Sandoval Daniel José.

El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía han activado operaciones coordinadas en la zona para lograr su pronta y segura liberación. La Brigada 18 solicitó la colaboración ciudadana a través de la línea gratuita nacional 147, garantizando la absoluta reserva.

Amenaza Directa por Rescate Militar

En un movimiento que aumenta la tensión, el ELN responsabilizó directamente al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Armadas por la integridad de los retenidos. El grupo guerrillero advirtió sobre las graves consecuencias que podrían derivarse de cualquier «intento de rescate militar» que se pudiera emprender en la zona. Este acto y la amenaza complican las operaciones de las autoridades en el marco de la política de ‘Paz Total’.