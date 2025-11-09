Cinco soldados secuestrados por ELN cuando iban en un bus: Ejército revela sus identidades

Resumen: Según el reporte de la Brigada 18, los cinco militares se encontraban de permiso y vestidos de civil, movilizándose por vía terrestre en un vehículo de servicio público que cubría la ruta entre Tame y la capital de Arauca

Minuto30.com .- El Ejército Nacional de Colombia emitió un comunicado oficial confirmando la grave situación de seguridad en el departamento de Arauca: el posible secuestro de cinco soldados profesionales por parte del GAO ELN frente Domingo Laín Sanz.

Secuestro de Militares de Permiso

Según el reporte de la Brigada 18, los cinco militares se encontraban de permiso y vestidos de civil, movilizándose por vía terrestre en un vehículo de servicio público que cubría la ruta entre Tame y la capital de Arauca. La interceptación por hombres armados ocurrió específicamente en el sector de Flor Amarillo.

Identidades de los Soldados Secuestrados

Los soldados profesionales, orgánicos del Batallón de Artillería de Campaña N.° 18, fueron identificados como:

Muñoz Castro Andrés Felipe

Muñoz Zapata Sergio

Muñoz Osorio César

Navarro Banquet Luis Ángel

Munive Sandoval Daniel José

Rechazo y Despliegue Operacional

El Comando de la Brigada 18 condenó de manera categórica este «acto criminal», enfatizando que vulnera los derechos fundamentales de los militares, incluso cuando están en su tiempo de descanso. De manera inmediata, se activaron los protocolos de búsqueda y los mecanismos interinstitucionales necesarios.

Actualmente, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía adelantan operaciones coordinadas en la zona para lograr la pronta liberación de los cinco soldados. La Brigada 18 solicitó la colaboración ciudadana a través de la línea gratuita nacional 147, garantizando la absoluta reserva de la información.