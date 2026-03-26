Resumen: Autoridades en Itagüí cerraron varios establecimientos tras detectar condiciones sanitarias inadecuadas que representaban riesgos para la salud. Los operativos hacen parte de un plan de control reforzado, especialmente en 2026, con medidas que incluyen inspecciones y sanciones a negocios que no cumplen la normativa.

¡Ni las veterinarias se salvaron! Autoridades sellan varios establecimientos que ponían en riesgo la salud

Las autoridades de Itagüí intensificaron los controles sanitarios en diferentes sectores comerciales del municipio y ordenaron la suspensión de actividades en varios establecimientos tras detectar condiciones que representan riesgos para la salud pública.

Operativos dejan cierres en distintos sectores

Las medidas adoptadas han impactado a negocios de diferentes categorías, entre ellos centros de estética, expendios de carne, veterinarias, restaurantes, farmacias, tiendas de alimentos para mascotas y alojamientos temporales. De acuerdo con los reportes oficiales, en estos lugares se identificaron fallas relacionadas con la manipulación de alimentos, condiciones de higiene y cumplimiento de normas sanitarias.

Las intervenciones hacen parte de una estrategia de inspección, vigilancia y control liderada por la Secretaría de Salud y Protección Social, que ha venido reforzando su presencia en establecimientos donde las condiciones sanitarias son determinantes para la seguridad de los usuarios.

En lo que va de 2026, las autoridades han aplicado seis medidas sanitarias, incluyendo cierres preventivos, como respuesta a las irregularidades encontradas durante las visitas de control.

Plan de vigilancia se intensifica en 2026

El fortalecimiento de estos operativos responde, entre otros factores, a temporadas de alta movilidad como la Semana Santa, en las que aumenta la circulación de personas y el consumo de servicios asociados a alimentos, alojamiento y bienestar.

Dentro de la planificación anual, se proyecta la realización de cerca de 13.500 visitas de inspección en distintos tipos de establecimientos, priorizando aquellos que, por su actividad económica, pueden representar mayores riesgos en materia de salubridad.

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Estas acciones buscan no solo corregir incumplimientos, sino también prevenir afectaciones a la salud de residentes y visitantes, en un municipio que concentra una alta dinámica empresarial.

Balance reciente y llamado a la ciudadanía

Las cifras de control sanitario reflejan la continuidad de estas acciones. Según información de la administración municipal, durante 2025 se realizaron más de 13.000 visitas de inspección, lo que derivó en el cierre de 50 establecimientos por incumplir las condiciones exigidas.

“En la vigencia 2025 logramos realizar más de 13 000 visitas de inspección sanitaria a diferentes establecimientos de comercio y obtuvimos 50 cierres de establecimientos por no cumplir con estas medidas sanitarias”, señaló Judith Zapata, profesional de la Secretaría de Salud.

El municipio, que cuenta con más de 16.000 unidades productivas según registros de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, enfrenta retos importantes en materia de control sanitario debido a la diversidad de actividades económicas que alberga.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que pueda afectar la salubridad en establecimientos comerciales, utilizando las líneas de atención y canales virtuales habilitados, con el fin de fortalecer la vigilancia y prevenir riesgos.