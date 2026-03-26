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Resumen: En la operación Pompeya cayó una red narco ligada al Clan del Golfo y el ELN. Enviaban droga a EE. UU. con tecnología y rutas marítimas.

Cae alias ‘Libardo’ en Guatapé: lo señalan de liderar red que enviaba droga a EE.UU.

Un megaoperativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una poderosa red de narcotráfico con conexiones con el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional.

La ofensiva, denominada operación Pompeya, permitió la captura de varios integrantes de esta estructura transnacional, quienes además eran requeridos por una corte del sur de Florida, en Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

Entre los principales capturados está alias ‘Libardo’, señalado cabecilla de la red y presunto exsocio de Dairo Antonio Úsuga. El hombre fue ubicado en una lujosa finca en Guatapé, avaluada en más de 8.000 millones de pesos y con caballos de paso fino.

Según las autoridades, alias ‘Libardo’ sería el sucesor de Hiwlenn Ledezma Narváez, capturado en Turquía en 2024, dentro de la misma línea criminal.

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En el marco de la operación Pompeya, también fueron detenidos Sebastián Bedoya Pineda, en El Poblado, y Sebastián Garzón en el municipio de Cartago.

De acuerdo con la investigación, la red utilizaba veleros y contenedores para transportar cargamentos de cocaína desde puertos estratégicos como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, con destino final en Florida, Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica.

Las autoridades revelaron que la organización operaba con tecnología avanzada, incluyendo comunicaciones cifradas, uso de criptomonedas y la dark web, lo que les permitía evadir controles y coordinar envíos internacionales.

Durante los operativos de la operación Pompeya, fueron incautados dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, equipos de cómputo y documentos contables que evidenciarían movimientos superiores a los $2.000 millones de pesos.

Las autoridades indicaron que este golpe impacta directamente las finanzas y la capacidad operativa de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico internacional, en una ofensiva que continuará en distintas regiones del país.

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