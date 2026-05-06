Resumen: Las autoridades en Bogotá desmantelaron un taller en la localidad de Santa Fe que funcionaba como centro de despiece de patinetas eléctricas, donde fueron capturadas dos personas por el delito de receptación, además de recuperar cinco vehículos con reporte de hurto e incautar decenas de patinetas desarmadas y motores sin soporte legal.

¡Ni las patinetas se salvan! Desmantelan taller que funcionaba como ‘desguazadero’ en pleno centro de Bogotá

En un operativo contra el comercio ilegal de patinetas eléctricas, las autoridades en Bogotá lograron desmantelar un establecimiento que presuntamente funcionaba como centro de despiece y almacenamiento de estos vehículos en la localidad de Santa Fe, sector de Las Nieves.

Intervención en pleno centro de la ciudad

El procedimiento fue adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, con apoyo de la Secretaría de Seguridad, en un inmueble ubicado en la Carrera Séptima con calle 23. La acción se desarrolló tras un proceso previo de seguimiento e investigación que permitió identificar actividades sospechosas al interior del lugar.

Una vez en el sitio, los uniformados realizaron una inspección detallada de las instalaciones. Durante el recorrido hallaron diferentes espacios donde se almacenaban patinetas eléctricas, tanto completas como desarmadas, lo que llevó a profundizar la verificación técnica de los elementos encontrados.

Elementos hurtados y material sin soporte legal

Tras la revisión de los sistemas de identificación de los vehículos, las autoridades establecieron que cinco patinetas contaban con reporte de hurto, por lo que fueron recuperadas en el lugar.

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De igual forma, en el operativo fueron incautadas 40 patinetas desarmadas y 21 motores, los cuales no contaban con documentación que acreditara su procedencia legal. Estos elementos quedaron bajo custodia mientras avanzan las verificaciones correspondientes.

Capturas y medidas sobre el establecimiento

Como resultado del procedimiento, fueron capturados dos administradores del establecimiento por el delito de receptación. Según el reporte oficial, uno de ellos registra antecedentes por hurto calificado y lesiones personales.

El local intervenido fue suspendido por un periodo de diez días, debido a la comercialización de elementos con reporte de hurto y la falta de soporte legal de los productos encontrados en su interior.

Era un supuesto taller de reparación de patinetas eléctricas en Las Nieves, pero al ingresar con @PoliciaBogota encontramos varias hurtadas, motores y otras partes sin factura ni documentos que acreditaran su propiedad. El resultado: 40 incautadas, dos capturados (uno tenía… pic.twitter.com/vlAMlG8x6Y — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 5, 2026

Llamado de las autoridades

Desde la Secretaría de Seguridad se reiteró el compromiso de las autoridades para combatir las estructuras dedicadas al comercio de elementos robados. Además, se hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la compra de patinetas eléctricas en lugares no autorizados y verificar siempre su procedencia.

Las autoridades también recordaron las recomendaciones para prevenir el hurto de estos vehículos, como el uso de sistemas de seguridad, evitar dejarlas en espacios sin vigilancia y acudir a canales oficiales en caso de ser víctima de robo.