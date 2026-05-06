Balacera por robo en Bogotá: policía herido y ladrones capturados

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Resumen: Intento de robo en Bogotá terminó en balacera, dejando un policía herido y dos capturados en la localidad de Los Mártires.

Un intento de hurto terminó en balacera en el centro de Bogotá, dejando como resultado un uniformado herido y dos hombres capturados por las autoridades.

El hecho se registró en un sector comercial de la localidad de Los Mártires, donde la rápida reacción policial evitó que se concretara el delito.

De acuerdo con el reporte oficial, dos individuos ingresaron de manera violenta a un establecimiento comercial con la intención de cometer el robo utilizando un arma. Sin embargo, la presencia de patrullas en la zona permitió activar un operativo inmediato que frustró el hurto y desencadenó una balacera en medio de la persecución.

Durante el procedimiento, uno de los uniformados resultó lesionado, siendo atendido posteriormente por personal médico.

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El operativo concluyó con la captura de los dos presuntos responsables, así como la incautación de un arma traumática modificada y la inmovilización de la motocicleta en la que se desplazaban.

Las autoridades indicaron que los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización, donde deberán responder por delitos relacionados con porte ilegal de armas, entre otros que surjan en el proceso investigativo.

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