Resumen: En San Andrés de Cuerquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional desmantelaron un depósito ilegal que contenía cuatro canecas de explosivo tipo ANFO, 40 detonadores inalámbricos, pólvora negra y material para su elaboración, junto con banderas del frente 5. Este hallazgo neutraliza los planes de alias ‘Primo Gay’ de reactivar el grupo armado en la región y evita posibles ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.

¡Freno en seco a alias ‘Primo Gay’! Ejército desmantela depósito de explosivos en San Andrés de Cuerquia

En la vereda El Cántaro, ubicada en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, las autoridades militares lograron un hallazgo significativo que contribuye a la seguridad de la región.

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, pertenecientes a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, encontraron un depósito ilegal con material explosivo y elementos relacionados con grupos armados ilegales.

Según los reportes oficiales, en el lugar se encontraron cuatro canecas de 20 litros cada una con explosivo tipo ANFO, además de 40 detonadores inalámbricos y pólvora negra. También se hallaron banderas alusivas al frente 5 y diversos materiales utilizados para la elaboración de explosivos.

Estos elementos son considerados de alto riesgo debido a su capacidad para causar daños significativos tanto a la población civil como a miembros de la Fuerza Pública.

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El Ejército Nacional destacó que este hallazgo permite neutralizar posibles acciones delictivas por parte de alias ‘Primo Gay’, quien según las investigaciones buscaba reactivar las operaciones del frente 5 en esta zona del Norte de Antioquia. La intervención evita que se ejecuten potenciales ataques terroristas, contribuyendo a la protección de las comunidades locales y a la estabilidad de la región.

Las operaciones militares en la zona continúan, con el objetivo de asegurar que no haya otros depósitos ilegales o amenazas adicionales. La Cuarta Brigada mantiene presencia constante en San Andrés de Cuerquia y municipios cercanos, reforzando los controles y patrullajes estratégicos para prevenir cualquier acción de grupos armados ilegales.

Con este procedimiento, las autoridades reiteran su compromiso con la seguridad de los habitantes del Norte antioqueño y la lucha contra la reactivación de estructuras armadas ilegales que buscan generar violencia en el territorio.

Las fuerzas militares llaman a la comunidad a mantener la alerta y a reportar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la tranquilidad de la región.