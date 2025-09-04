¡Ni la lluvia la detiene! Shakira dio un show épico en Querétaro a pesar de las intensas lluvias

Resumen: A pesar de las adversidades, Shakira demostró su profesionalismo y compromiso en Querétaro. Durante su concierto en el Estadio Corregidora, su camerino se inundó a causa de las intensas lluvias, lo que provocó un retraso de casi tres horas. Sin embargo, esto no impidió que la cantante subiera al escenario para ofrecer un espectáculo inolvidable. El público, que había esperado por casi dos décadas su regreso, se mantuvo firme bajo la tormenta. La inquebrantable conexión entre la artista y sus más de 40 mil fans transformó lo que pudo ser una noche caótica en una celebración épica, donde la lluvia se convirtió en un elemento más del show.

Shakira demostró una vez más su resiliencia y compromiso con sus fans durante sus recientes conciertos en Querétaro, México. Las presentaciones programadas para los días 2 y 3 de septiembre en el Estadio Corregidora se vieron marcadas por la lluvia, que no solo afectó el ambiente del concierto sino también las áreas detrás del escenario, incluyendo el camerino de la artista.

La cantante barranquillera se preparaba para su concierto cuando a causa de las intensas lluvias se inundó su camerino. A través de sus historias en Instagram, Shakira compartió un video que mostraba el espacio cubierto con plásticos, mientras el agua se filtraba sin control por los costados. Sin embargo, lejos de dejarse cancelar su presentacion, decidió seguir adelante con el show.

Esto le podría interesar: «Epa Colombia» en problemas: habrían incautado un celular en su celda

☔️️ Shakira compartió como el agua llegó hasta su camerino, con la lluvia que se presentó previo a su concierto de este martes en el estadio Corregidora en Querétaro. pic.twitter.com/7WmEvwFPSs — AlertaQro Noticias (@AlertaQro) September 3, 2025

El público, que había esperado 18 años por su regreso a la ciudad, demostró la misma paciencia que la cantante. A pesar del retraso de casi tres horas, los más de 40 mil asistentes esperaron bajo la lluvia a que el concierto comenzara.

Cuando Shakira finalmente subió al escenario, un emotivo mensaje de agradecimiento resonó entre la multitud. Conmovida, expresó: «Gracias por esperarme, por venir a pesar de la lluvia». También destacó la incondicionalidad de su público: «siempre están ahí para mí y yo aquí para ustedes».

La lluvia se convirtió en una parte más del show. Videos compartidos por los asistentes capturaron a la artista actuando bajo las precipitaciones. La entrega de Shakira y la energía de su «manada» transformaron lo que pudo haber sido un desastre logístico en una noche memorable, demostrando que su conexión es inquebrantable, sin importar el clima.