«Epa Colombia» en problemas: habrían incautado un celular en su celda

Minuto30.com .- Un operativo de control en la Escuela de Carabineros de Bogotá ha puesto a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, en una situación complicada. La Seccional de Carabineros de la Policía Nacional incautó tres celulares en la estación, uno de ellos en poder de la famosa influenciadora, lo que podría acarrearle serias consecuencias, incluida la pérdida de los beneficios que le permitieron su traslado a esa institución.

Epa Colombia fue trasladada a la Escuela de Carabineros hace unas semanas, a petición del Ministerio de Justicia y del INPEC, que argumentaron la necesidad de protegerla de los riesgos de seguridad que enfrentaba en la cárcel de El Buen Pastor. Sin embargo, el hallazgo del celular en su poder pone en entredicho el cumplimiento de las normas y la confianza que se depositó en ella.

El operativo, que se llevó a cabo en la madrugada de este miércoles, inspeccionó 13 celdas de la estación, ubicada en el centro de Bogotá. Los celulares incautados estaban escondidos en los baños de las celdas, a pesar de que el uso y porte de estos aparatos está prohibido para los reclusos. Según los reportes, se habrían hecho llamadas en la madrugada, lo que alertó a las autoridades.

Este hallazgo podría tener un impacto significativo en la situación legal de Epa Colombia, quien fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación al servicio de transporte público. Estos cargos se derivaron de los videos en los que se grabó vandalizando una estación de Transmilenio durante el estallido social en Colombia.

La investigación sobre los otros dos celulares incautados sigue en curso, ya que no se ha podido establecer a quiénes pertenecen. Las autoridades no descartan que uno de los teléfonos móviles sea de la exgobernadora del Huila Cielo González o de Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de la UNGRD.

