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Resumen: Una riña ocurrida en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, dejó una persona muerta y otra capturada. Según la información preliminar, el hecho se habría originado tras una discusión entre varias personas que terminó en una confrontación con armas cortopunzantes en plena vía pública. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades del caso.

Ni la ley seca frenó la violencia: un muerto y un capturado tras brutal riña en el sur de Bogotá

Un hecho de violencia ocurrido en el sur de Bogotá dejó una persona muerta y otra capturada durante las últimas horas, en medio de las restricciones de ley seca que rigen en el país por la jornada electoral presidencial.

El caso se presentó en el barrio Patio Bonito, ubicado en la localidad de Kennedy, donde una confrontación entre varios hombres terminó desencadenando una tragedia en plena vía pública.

Una discusión terminó en una agresión mortal

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, el incidente habría comenzado dentro de una vivienda donde varias personas se encontraban reunidas. En circunstancias que son materia de investigación, se presentó una discusión que fue escalando hasta salirse de control.

La situación continuó fuera de la residencia, donde algunos de los involucrados habrían protagonizado una confrontación en la calle ante la presencia de habitantes del sector.

Según los primeros reportes, durante el enfrentamiento fueron utilizadas armas cortopunzantes, lo que provocó que uno de los participantes sufriera lesiones de gravedad.

La víctima murió en el lugar

La emergencia se registró en inmediaciones de la Calle 34 Sur con carrera 87, una zona que se encuentra a pocos metros de un CAI de la Policía.

Tras recibir las heridas, uno de los hombres falleció en el sitio antes de poder ser trasladado a un centro asistencial. La escena fue acordonada por uniformados que llegaron al lugar luego de recibir el reporte de la riña.

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Durante la intervención de las autoridades también fue capturada una persona que presuntamente estaría relacionada con los hechos ocurridos.

Investigación para esclarecer lo sucedido

Las autoridades avanzan ahora en las labores de investigación para reconstruir la secuencia de los acontecimientos y determinar cómo se originó la confrontación.

Entre las actuaciones adelantadas se encuentran la recopilación de testimonios de testigos, el análisis de cámaras de seguridad instaladas en el sector y la verificación de los elementos de prueba recolectados en el lugar de los hechos.

Los organismos judiciales buscan establecer el grado de participación de las personas involucradas y definir las responsabilidades correspondientes dentro de este caso.

Ocurrió durante las restricciones electorales

El hecho se registró mientras se encuentra vigente la medida de ley seca decretada con motivo de las elecciones presidenciales.

Dicha restricción comenzó a regir desde las 6:00 p. m. del viernes y permanecerá vigente hasta el mediodía del lunes, como parte de las disposiciones adoptadas para garantizar el orden público durante la jornada democrática.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon este nuevo episodio de violencia registrado en la capital del país.