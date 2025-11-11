Resumen: Un grupo de jóvenes armados con cuchillos irrumpió en plena misa en la parroquia Santo Tomás Moro, en el barrio Timiza de Kennedy, generando pánico entre los feligreses. El hecho, que habría iniciado por una pelea relacionada con una gorra, terminó con seis detenidos —cinco de ellos menores de edad— y dejó en evidencia la creciente inseguridad que afecta al sur de Bogotá.

¡Ni la iglesia se salvó! Jóvenes armados con cuchillos irrumpieron en plena eucaristía en Bogotá

Durante la misa de la tarde del pasado lunes 10 de noviembre, en la parroquia Santo Tomás Moro del barrio Timiza, en la localidad de Kennedy, un grupo de jóvenes armados con cuchillos irrumpió en el templo y desató el pánico entre los asistentes.

Según las primeras versiones, los adolescentes perseguían a otro joven que corrió a refugiarse detrás del altar justo mientras el sacerdote oficiaba la eucaristía. En cuestión de segundos, los gritos reemplazaron los cánticos religiosos y el miedo se apoderó del recinto.

Testigos relataron que algunos de los muchachos blandían cuchillos e intentaban alcanzar a su objetivo, mientras el padre trataba de interponerse para evitar una agresión. Uno de los jóvenes incluso habría utilizado al sacerdote como escudo para protegerse de sus atacantes, lo que desató una escena de terror dentro del templo.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el enfrentamiento se habría originado por una disputa trivial: una gorra. El objeto fue el detonante de la riña que terminó trasladándose hasta la iglesia, donde los implicados se enfrentaron en plena misa.

Seis delincuentes armados irrumpieron en una iglesia en Kennedy, Bogotá, intentando robar. La rápida acción policial evitó el asalto y los detuvo a todos. pic.twitter.com/skF7gdx37H Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) November 11, 2025

Uniformados del cuadrante y del grupo de Infancia y Adolescencia llegaron al lugar y detuvieron a seis jóvenes, entre ellos cinco menores de edad, quienes fueron hallados con armas cortopunzantes. Los menores quedaron bajo custodia del grupo especializado, mientras que el adulto fue conducido al Centro de Traslado por Protección.

Por fortuna, el hecho no dejó personas heridas, aunque sí una profunda preocupación entre los vecinos del sector, quienes aseguran que la inseguridad en Kennedy ha alcanzado niveles alarmantes.

Las autoridades investigan el caso y evalúan medidas para reforzar la seguridad en la zona, donde los enfrentamientos entre jóvenes y las riñas callejeras se han vuelto cada vez más frecuentes.