¡Balacera en el sur de Bogotá! Tres hombres irrumpen en un bar y asesinan a tres personas

En un violento suceso ocurrido en el barrio Alto de la Cruz, al sur de Bogotá, tres hombres atacaron a los clientes de un bar a puertas cerradas, dejando un saldo de dos personas fallecidas y una más herida. Los agresores, de 21, 32 y 34 años, fueron detenidos por la Policía de Bogotá gracias a un rápido operativo que frustró su intento de huida.

Según informaron las autoridades, los hechos se registraron cuando los tres hombres llegaron al establecimiento, rompieron un vidrio y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar, sin mediar palabra.

Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un centro médico, pero dos de ellas no lograron sobrevivir debido a la gravedad de las heridas. La tercera persona se encuentra recibiendo atención médica.

El operativo de captura se llevó a cabo mediante un despliegue de Plan Candado en el sector, que permitió interceptar y detener a los responsables antes de que lograran escapar hacia la zona de invasión de Alto de la Cruz.

Las autoridades confirmaron que los detenidos cuentan con un amplio prontuario delictivo, que incluye antecedentes por homicidio, violencia intrafamiliar agravada, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y uso ilegal de uniformes e insignias.

Todos ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se les adelantan los respectivos procesos judiciales.

La Policía de Bogotá recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, clave para garantizar sanciones y el correcto avance de las investigaciones.