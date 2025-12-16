¡Ni la escultura logró ocultarla! Caninos antinarcóticos frustraron el envío de cocaína rumbo a Europa

Resumen: Caninos antinarcóticos detectaron una encomienda que ocultaba más de tres kilos de cocaína durante un operativo de control en bodegas de mensajería en Bogotá. El paquete había sido enviado desde Pasto y tenía como destino final la ciudad de Valladolid, en España. La sustancia estaba camuflada dentro de una escultura de madera y fue incautada por las autoridades.

Un operativo de control adelantado en bodegas de mensajería en la capital permitió frustrar el envío de un cargamento de cocaína que pretendía salir del país con destino al continente europeo. La incautación se logró gracias a la alerta emitida por dos caninos antinarcóticos durante labores rutinarias de inspección.

El procedimiento se desarrolló cuando los perros entrenados, identificados como Rocco y Lastra, revisaban diferentes encomiendas que habían llegado recientemente a la ciudad. Durante la inspección, ambos animales reaccionaron de manera inusual frente a uno de los paquetes, lo que llevó a los uniformados a realizar una verificación detallada del contenido.

Al abrir la encomienda, las autoridades encontraron una escultura multicolor elaborada en madera que ocultaba en su interior un total de 3.200 gramos de clorhidrato de cocaína. La sustancia estaba cuidadosamente camuflada para evadir los controles, sin embargo, fue detectada gracias al trabajo especializado de los caninos.

Las indagaciones posteriores permitieron establecer que el paquete había sido despachado desde la ciudad de Pasto y tenía como destino final la ciudad de Valladolid, en España.

#Atención En medio de controles en bodegas de mensajería terrestre, nuestros caninos "Rocco" y "Lastra" detectaron una encomienda sospechosa con destino a Europa. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Una vez verificada la escultura misteriosa, fue hallado el equivalente a más de 3 mil dosis de cocaína. pic.twitter.com/KjAT6zVEhV — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 16, 2025

Según informaron las autoridades, este resultado hace parte de los operativos permanentes de registro y control que se desarrollan en las distintas localidades de Bogotá. Estas acciones han permitido incautar, en lo corrido del año, más de 265.000 kilos de cocaína, afectando de manera significativa las estructuras del narcotráfico.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad sospechosa a través de la Línea 123, garantizando una reacción oportuna de las autoridades y sin poner en riesgo la integridad de los denunciantes.