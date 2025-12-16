Resumen: Un video viral muestra cómo una mujer deja colar usuarios en TransMilenio. La empresa confirmó que es reincidente y ya fue intervenida.

Ni torniquete ni tarjeta: el ‘negocio exprés’ para colarse que instaló mujer en una estación del TransMilenio

Un video viral que circula en redes sociales volvió a poner en evidencia una práctica recurrente en el sistema de transporte masivo de Bogotá: la elusión del pago en TransMilenio.

En las imágenes, se observa a una mujer permitiendo el ingreso irregular de varios usuarios a una estación de la troncal de las Américas, sin validar el pasaje.

El registro audiovisual muestra cómo la mujer abre una puerta destinada exclusivamente a personas con discapacidad, permitiendo el ingreso de grupos completos de pasajeros. Al otro lado del acceso, otra persona recibiría el dinero por el ingreso irregular, configurando lo que las autoridades han catalogado como venta ilegal de pasajes.

En uno de los momentos más llamativos del video, la mujer deja entrar seis personas en fila, mientras minutos después otras cinco acceden bajo el mismo mecanismo. Incluso, el material deja ver a un hombre que intenta negociar su ingreso, pero finalmente no logra colarse al sistema.

Tras la viralización del video, TransMilenio confirmó que la mujer está plenamente identificada y que no se trata de un hecho aislado.

Según la empresa, la implicada es reincidente y ya había sido objeto de dos intervenciones previas, en las que se le incautaron tarjetas usadas de manera irregular y fue trasladada a un Centro de Traslado por Protección (CTP).

Los hechos se registraron en la estación San Façon, donde en lo corrido del año se han realizado cinco intervenciones, con un balance de 18 tarjetas incautadas, seis infractores identificados, siete comparendos y cuatro traslados a CTP. En este punto del sistema, la mujer del video figura vinculada a dos actuaciones anteriores.

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ingresar al sistema sin pagar constituye una infracción sancionada con una multa de $189.800 pesos, además de otras medidas, dependiendo del procedimiento aplicado.

La empresa reiteró que estas prácticas afectan la seguridad, la sostenibilidad y la operación del sistema, y recalcó que la venta informal de pasajes pone en riesgo a los usuarios al no contar con una validación oficial dentro del Sistema Integrado de Transporte Público.

