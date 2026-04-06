¡Ni la alcancía perdonaron! Ladrones saquearon escuela rural de Guarne en plena Semana Santa

Resumen: Durante la Semana Santa, delincuentes ingresaron a una escuela rural de Guarne y robaron equipos tecnológicos y dinero ahorrado por la comunidad educativa, dejando a los estudiantes sin herramientas clave para sus clases mientras avanzan las investigaciones para recuperar lo hurtado.

En medio de los días de recogimiento de la Semana Santa, un hecho de inseguridad afectó a una institución educativa rural del municipio de Guarne, donde delincuentes ingresaron en horas de la noche y sustrajeron equipos tecnológicos esenciales para el proceso formativo de los estudiantes, según informó Blu Radio.

El caso ocurrió en la Institución Educativa San Ignacio, ubicada en una vereda que lleva el mismo nombre, un sector caracterizado por su entorno campesino y por las limitaciones de acceso a recursos tecnológicos. Aprovechando el receso académico, varios sujetos habrían ingresado al plantel sin ser detectados, accediendo a distintas áreas de la sede educativa.

De acuerdo con lo reportado por Blu Radio, los responsables se llevaron 14 computadores, además de un monitor y un televisor, elementos cuyo valor total podría alcanzar los 10 millones de pesos. A esto se suma el hurto de una alcancía que contenía cerca de 110 mil pesos, dinero que, según se conoció, había sido reunido por estudiantes y docentes.

El impacto del robo va más allá de lo material. La pérdida de estos equipos representa un golpe significativo para los procesos educativos de los alumnos, especialmente en una zona donde el acceso a herramientas digitales ya es limitado. La situación deja a los estudiantes sin recursos clave para sus actividades escolares, afectando directamente su formación.

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Las primeras acciones fueron asumidas por uniformados de la estación de policía del corregimiento de Santa Elena, debido a su cercanía con el lugar de los hechos. Posteriormente, el caso quedó en manos de las autoridades del municipio, que están a la espera de la denuncia formal por parte de las directivas para avanzar con las investigaciones correspondientes.

Según Blu Radio, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía Antioquia, indicó que ya se adelantan verificaciones junto a la policía judicial con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, dar con el paradero de los responsables y recuperar los elementos hurtados.

Entretanto, desde la comunidad educativa se ha hecho un llamado a la ciudadanía para no adquirir ni comercializar los equipos robados y para reportar cualquier información que pueda contribuir a su recuperación.

También se conoció que algunos habitantes del sector habrían notado movimientos inusuales durante los días festivos, aunque no se realizó una alerta oportuna que permitiera una reacción inmediata de las autoridades.

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa las dificultades en materia de seguridad que enfrentan las instituciones educativas en zonas rurales, donde la ausencia de vigilancia constante y las condiciones geográficas pueden facilitar este tipo de delitos.