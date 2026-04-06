Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Accidente de tránsito en la vía La Ceja – El Retiro deja una víctima fatal

    Accidente de tránsito en sector San Peregrino, vía La Ceja – El Retiro, deja un fallecido y un herido.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Accidente de tránsito en la vía La Ceja - El Retiro deja una víctima fatal
    Foto sacada de redes sociales.
    Accidente de tránsito en la vía La Ceja – El Retiro deja una víctima fatal

    Resumen: Accidente de tránsito en sector San Peregrino, vía La Ceja - El Retiro, deja un fallecido y un herido. Autoridades investigan causas del choque de motos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades de movilidad del Oriente antioqueño investigan las causas de un siniestro vial registrado este lunes 6 de abril, el cual habría cobrado la vida de un ciudadano en la vía que comunica a los municipios de La Ceja y El Retiro.

    Según reportes preliminares de los organismos de socorro, el incidente se habría presentado a la altura del sector conocido como San Peregrino, donde dos motociclistas colisionaron de manera violenta.

    La magnitud del impacto obligó a la restricción parcial del flujo vehicular mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia.

    Tras el choque, ambos conductores fueron auxiliados y trasladados de urgencia hacia un centro asistencial en el municipio de La Ceja. No obstante, uno de los motociclistas habría ingresado a la unidad de cuidados críticos sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

    Por su parte, la segunda persona involucrada permanecería bajo estricta observación médica, con un pronóstico que aún no ha sido oficializado por las autoridades de salud.

    Lea también: ¡”Un sueño hecho realidad”! Isabella Ladera y Hugo García confirmaron el genero de su bebé

    Hasta el momento, las unidades de criminalística de tránsito no han confirmado la identidad plena de la víctima fatal, a la espera de completar los protocolos de medicina legal.

    El caso ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este doloroso episodio en las vías de la subregión.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.