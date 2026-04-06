Resumen: Accidente de tránsito en sector San Peregrino, vía La Ceja - El Retiro, deja un fallecido y un herido. Autoridades investigan causas del choque de motos.

Accidente de tránsito en la vía La Ceja – El Retiro deja una víctima fatal

Las autoridades de movilidad del Oriente antioqueño investigan las causas de un siniestro vial registrado este lunes 6 de abril, el cual habría cobrado la vida de un ciudadano en la vía que comunica a los municipios de La Ceja y El Retiro.

Según reportes preliminares de los organismos de socorro, el incidente se habría presentado a la altura del sector conocido como San Peregrino, donde dos motociclistas colisionaron de manera violenta.

La magnitud del impacto obligó a la restricción parcial del flujo vehicular mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia.

Tras el choque, ambos conductores fueron auxiliados y trasladados de urgencia hacia un centro asistencial en el municipio de La Ceja. No obstante, uno de los motociclistas habría ingresado a la unidad de cuidados críticos sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por su parte, la segunda persona involucrada permanecería bajo estricta observación médica, con un pronóstico que aún no ha sido oficializado por las autoridades de salud.

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Hasta el momento, las unidades de criminalística de tránsito no han confirmado la identidad plena de la víctima fatal, a la espera de completar los protocolos de medicina legal.

El caso ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este doloroso episodio en las vías de la subregión.

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