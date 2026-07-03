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Resumen: Una pareja burló las medidas de seguridad del Empire State Building y escaló hasta su antena, donde desplegó una pancarta con un mensaje de paz y protagonizó una propuesta de matrimonio a más de 440 metros de altura. Tras descender, ambos fueron arrestados y ahora enfrentan varios cargos, mientras las autoridades investigan cómo lograron acceder a una zona de acceso restringido del emblemático rascacielos de Nueva York.

¡Ni Hollywood se atrevió a tanto! Pareja escaló el Empire State para comprometerse, pero terminó arrestada

Lo que comenzó como una arriesgada demostración de amor terminó en un proceso judicial. Una pareja de escaladores urbanos logró ingresar a una zona restringida del Empire State Building, en Nueva York, ascendió hasta la antena del emblemático rascacielos, desplegó un mensaje pacifista, protagonizó una propuesta de matrimonio y, minutos después, fue arrestada por las autoridades.

El hecho ocurrió el miércoles 1 de julio y generó una fuerte movilización de los organismos de seguridad, además de reabrir el debate sobre los controles de acceso en uno de los edificios más representativos de Estados Unidos.

Permanecieron ocultos durante la noche para llegar hasta la antena

De acuerdo con información divulgada por CNN, los investigadores establecieron que la pareja ingresó al observatorio del Empire State Building la noche anterior como cualquier visitante.

Según ese medio, ambos habrían permanecido escondidos dentro del complejo del observatorio después del cierre al público, ocultándose en un cuarto de mantenimiento mientras esperaban el momento para iniciar el ascenso.

Las cámaras de seguridad, citadas por CNN, registraron que hacia las 5:04 de la mañana una escotilla ubicada en el piso 102 fue abierta desde el interior y los dos salieron hacia la estructura exterior del edificio.

De acuerdo con la reconstrucción conocida por ese medio, el hombre utilizó herramientas para aflojar varios cables metálicos que bloqueaban el acceso a una escalera de servicio. Posteriormente, ambos atravesaron ese punto y cortaron dos candados para llegar finalmente a la antena del rascacielos.

Un mensaje de paz y una propuesta de matrimonio a más de 440 metros de altura

Una vez alcanzaron la parte superior del edificio, la pareja desplegó una bandera negra con letras blancas que contenía la frase:

«Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz».

La cita ha sido atribuida en distintas ocasiones al músico Jimi Hendrix y al político británico William Gladstone.

Las imágenes captadas por helicópteros de medios locales mostraron que, después de exhibir la pancarta, ambos descendieron a una plataforma cercana a la cima.

Allí, el hombre se arrodilló frente a la mujer para pedirle matrimonio. Tras aceptar la propuesta, la pareja se abrazó, se besó y ella tomó varias fotografías mientras exhibía el anillo de compromiso con el horizonte de Nueva York de fondo.

🚨🇺🇸 DOS PERSONAS ESCALARON EL EMPIRE STATE, DESPLEGARON UN CARTEL EN LA CIMA Y TERMINARON DETENIDAS. Uno de ellos incluso aprovechó el momento para proponerle matrimonio a su pareja antes de que ambos fueran arrestados. pic.twitter.com/31C9Mb0lMW — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 1, 2026

Horas más tarde, Angela Nikolau publicó en su cuenta de Instagram imágenes y videos de la acción, incluida una fotografía del anillo.

Son conocidos por escalar rascacielos en distintos países

Diversos medios identificaron a los protagonistas como Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Kuznetsov, de 32, dos creadores de contenido originarios de Moscú que desde hace varios años se han hecho conocidos por escalar edificios y estructuras de gran altura sin equipos de seguridad.

La pareja inició su relación en 2016 y desde entonces ha documentado ascensos a diferentes construcciones emblemáticas alrededor del mundo.

Su historia fue llevada a la pantalla en el documental Skywalkers: A Love Story, disponible en Netflix, donde relatan cómo las escaladas extremas se convirtieron en parte central de su relación.

Fueron arrestados y enfrentan varios cargos

Poco después de la 1:00 de la tarde, agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU) de la Policía de Nueva York lograron llegar hasta donde se encontraban y los acompañaron durante el descenso sin que se registraran personas lesionadas.

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Tras ser puestos bajo custodia, ambos fueron presentados ante un tribunal de Manhattan y pasaron su primera noche de compromiso en celdas separadas.

Imágenes de la detención de la pareja que escaló el Empire State Building para pedir matrimonio. pic.twitter.com/z3SSO6TFIE — ceciarmy (@ceciarmy) July 2, 2026

Las autoridades les imputaron varios cargos, entre ellos allanamiento, robo, daños a la propiedad, manipulación criminal, puesta en peligro imprudente, alteración del orden público y posesión de herramientas para cometer robos.

Según informó la Fiscalía del Distrito de Manhattan, citada por CNN, deberán volver a comparecer ante la justicia el próximo 24 de agosto.

Investigan cómo lograron vulnerar la seguridad

La investigación continúa para establecer cómo consiguieron acceder a una zona restringida del Empire State Building y permanecer allí durante varias horas sin ser detectados.

La historia de estos dos rusos trepando el Empire State para soltar una bandera que prácticamente dice que el amor es lo más importante y después uno de los dos hace una propuesta de casamiento, me vuelve loca. Ni en la mejor comedia romántica❤️‍🔥 pic.twitter.com/aTsACvTjA4 — juli🔮 (@cronopiatw) July 3, 2026

Mientras avanza la investigación, los agentes analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad y el registro de compra de las entradas para determinar si la pareja había visitado anteriormente el edificio con el fin de estudiar la distribución del lugar y planear el recorrido.

El caso también generó reacciones entre expertos en seguridad. El exsubdirector del FBI, Andrew McCabe, advirtió en declaraciones a CNN que este tipo de acciones representan un riesgo importante porque podrían incentivar a otras personas a intentar imitarlas.

«Tendrán que hacer todo lo posible para que estas personas sean procesadas por los cargos que correspondan, porque no se puede arriesgar a que otros vean esto y decidan intentarlo también», afirmó McCabe.

Además agregó:

«Lo último que desean los responsables del Empire State Building es convertir este lugar en un objetivo para ese tipo de actividades, porque, en última instancia, acabará en una tragedia. El peligro, la imprudencia, es evidente y no se puede exagerar».

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar con exactitud las fallas que permitieron el acceso a una de las zonas más restringidas del emblemático rascacielos de Nueva York.