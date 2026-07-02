¡Milagro en La Guaira! Hombre fue rescatado tras pasar ocho días sepultado bajo 140 toneladas de escombros

Resumen: Un hombre identificado como Hernán Gil fue rescatado con vida en La Guaira, Venezuela, tras permanecer ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado por los sismos del 24 de junio. El operativo, en el que participaron rescatistas de varios países, se extendió por más de 100 horas y permitió su evacuación hacia un centro médico en Caracas.

Un ciudadano de 43 años fue rescatado con vida en Catia La Mar, estado La Guaira (Venezuela), luego de permanecer atrapado durante ocho días bajo los escombros de un edificio afectado por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

El hombre, identificado como Hernán Gil, fue encontrado en el sótano del inmueble donde trabajaba como vigilante, específicamente en una caseta de seguridad que terminó cubierta por toneladas de escombros tras el colapso de la estructura.

El rescate se logró en medio de una operación que involucró a equipos nacionales e internacionales y que se extendió durante varios días de trabajo continuo, en medio de condiciones complejas por la magnitud del derrumbe.

Una operación de rescate de varios días

De acuerdo con los reportes de las autoridades y equipos de emergencia, las labores de búsqueda y salvamento se extendieron por más de 100 horas, con participación de aproximadamente un centenar de rescatistas de distintos países.

En el operativo participaron equipos de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica, Venezuela y El Salvador, quienes trabajaron de manera coordinada en la remoción de escombros y la estabilización de la zona afectada.

El contacto con Hernán Gil se logró días antes del rescate definitivo, lo que permitió orientar las labores y mantener comunicación constante con él durante el proceso.

Tras más de 120 horas, en un operativo inédito que incluyó a más de 100 rescatistas de 5 países, se logró rescatar con vida a a Hernán Gil, atrapado bajo los escombros en un estacionamiento en Playa Grande pic.twitter.com/y2YB6k5vUi — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) July 2, 2026

Los equipos de emergencia le suministraron hidratación y asistencia básica mientras avanzaban las labores de extracción.

Sobrevivió gracias a la estructura donde se encontraba

Según los reportes de los rescatistas, el hombre logró sobrevivir porque la caseta de vigilancia en la que se encontraba resistió parcialmente el colapso del edificio, creando un espacio reducido que le permitió mantenerse con vida.

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El lugar donde quedó atrapado estaba ubicado en el sótano de un centro comercial en Catia La Mar, que resultó gravemente afectado por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.

Miracle: Venezuelan Security Guard Pulled Alive After 8 Days Beneath Earthquake Rubble A remarkable rescue unfolded in Venezuela as emergency crews pulled 43-year-old security guard Hernan Alberto Gil Flores alive from the collapsed basement of a shopping centre, eight days… pic.twitter.com/84hJEIdoZz — upuknews (@upuknews1) July 2, 2026

Según dijo a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, la zona en la que permanecía el vigilante quedó cubierta por aproximadamente 140 toneladas de escombros, de acuerdo con estimaciones de los equipos de rescate.

Durante la operación, los socorristas también debieron enfrentar condiciones estructurales inestables y el riesgo permanente de nuevos desprendimientos.

El momento del rescate

El rescate de Hernán Gil se produjo este jueves 2 de julio de 2026, cuando finalmente fue extraído de entre los restos del edificio y trasladado en camilla hasta una ambulancia que lo llevó hacia Caracas, donde recibe atención médica.

Su salida fue acompañada por aplausos y muestras de apoyo de los equipos de rescate presentes en el lugar, que habían mantenido labores constantes desde el inicio de la operación.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN! Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

El hombre fue evacuado con vida tras permanecer atrapado durante más de una semana en condiciones extremas, lo que fue calificado por los equipos de emergencia como un hecho excepcional dentro de la tragedia.

Balance de la emergencia en Venezuela

Las autoridades venezolanas han reportado miles de personas afectadas tras los terremotos ocurridos en el país. Según cifras oficiales, el balance incluye más de 2.000 fallecidos, miles de heridos y más de 6.000 personas rescatadas.

En medio de este panorama, el caso de Hernán Gil ha sido destacado por los equipos de rescate como un hecho significativo dentro de las labores de salvamento desarrolladas en la zona.

El operativo continúa siendo evaluado por las autoridades y organismos internacionales que participaron en la emergencia, mientras avanzan las labores de atención a las víctimas y la revisión de estructuras afectadas en el país.