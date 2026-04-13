Resumen: Cinco personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas en varios hechos violentos registrados durante el fin de semana en municipios del Oriente antioqueño como Marinilla, Rionegro, San Luis y El Carmen de Viboral. Las autoridades investigan los casos, uno de los cuales tiene una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables.

Dos heridos y cinco homicidios: la ola de violencia que sacudió al Oriente antioqueño este fin de semana

El Oriente antioqueño cerró un fin de semana marcado por la violencia, con una seguidilla de hechos armados que dejaron cinco personas muertas y tres más heridas en distintos municipios de la subregión. Los casos, ocurridos entre el 10 y el 12 de abril, encendieron las alertas de las autoridades y generaron preocupación entre los habitantes.

Ataques en zona rural y ajustes de cuentas bajo investigación

Uno de los primeros hechos se registró en zona rural de Marinilla, en la vereda El Socorro, donde un ataque con arma de fuego dejó una persona sin vida y dos más lesionadas. De acuerdo con la información oficial, las víctimas llevaban poco tiempo residiendo en el municipio.

Frente a este caso, la administración local anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.

La violencia también golpeó a Rionegro, donde se registró un doble homicidio en la vereda Mampuesto, sector Loma Linda. Dos hombres que se movilizaban en un vehículo fueron atacados a disparos por un sujeto que se desplazaba en motocicleta.

Las primeras versiones señalan que el automóvil estaría vinculado a actividades relacionadas con drogas y armas, y que las víctimas tendrían antecedentes judiciales.

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Riñas, disparos y víctimas sin identificar

En San Luis, la jornada del domingo también estuvo marcada por la violencia con dos asesinatos en zonas rurales. El primero ocurrió en la vereda La Tebaida, mientras que el segundo se presentó horas más tarde en la vereda La Garrucha.

En ambos casos, las víctimas no han sido identificadas y las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, en El Carmen de Viboral no se reportaron homicidios, pero sí un hecho que dejó dos personas heridas por arma de fuego. Según el reporte, todo inició con una discusión en un establecimiento comercial que escaló a una riña y terminó en un intercambio de disparos, en el que se habrían escuchado más de diez detonaciones.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los móviles de estos hechos, mientras que la Fiscalía General de la Nación asumió los actos urgentes correspondientes en los casos registrados.

Entretanto, en la subregión persiste la preocupación por el incremento de hechos violentos en un corto periodo de tiempo.