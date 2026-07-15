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Resumen: Yeferson Cossio denunció que fue víctima de un robo mientras se encontraba en Ámsterdam, donde delincuentes rompieron el vidrio del vehículo en el que se movilizaba y se llevaron una cámara profesional y un lente fotográfico. El influenciador compartió lo ocurrido en sus redes sociales y, hasta el momento, no se conocen avances sobre una posible investigación.

¡Ni en Europa se salvó! Yeferson Cossio denunció millonario robo durante su viaje por Ámsterdam

Yeferson Cossio volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez por una situación ocurrida durante un viaje por Europa. El creador de contenido aseguró haber sido víctima de un robo mientras se encontraba en Ámsterdam, capital de los Países Bajos, acompañado por varios amigos.

La denuncia fue realizada a través de sus historias de Instagram, donde mostró las consecuencias del hecho y explicó lo ocurrido. En los videos difundidos por el influenciador se observa uno de los vidrios del vehículo en el que se desplazaba completamente destruido, aparentemente tras haber sido forzado por los responsables del hurto.

La publicación rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales y generó cientos de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron sorpresa por lo sucedido en una ciudad que suele ser considerada un destino turístico con altos niveles de seguridad.

Equipos de trabajo entre los elementos robados

Según explicó el antioqueño, los delincuentes lograron llevarse varios objetos de valor que se encontraban dentro del vehículo.

Entre las pertenencias hurtadas mencionó una cámara profesional y un lente fotográfico, herramientas que hacen parte de su trabajo diario como creador de contenido y que utiliza frecuentemente para documentar viajes, grabaciones y publicaciones en redes sociales.

Aunque Cossio no entregó detalles sobre el valor económico de los equipos, se trata de dispositivos especializados cuyo costo suele ser elevado, por lo que la pérdida representaría un impacto considerable.

Al compartir lo ocurrido, el influenciador manifestó su sorpresa por haber enfrentado una situación de este tipo durante su paso por Europa y dejó una frase que rápidamente comenzó a replicarse entre sus seguidores:

“Nos robaron en Ámsterdam, en el primer mundo también pasa eso”.

La expresión generó comentarios de usuarios que señalaron que ningún destino está completamente exento de hechos de inseguridad, independientemente de su reputación internacional.

Un alivio en medio de la situación

Pese al robo y a los daños ocasionados al vehículo, Cossio aseguró que uno de los elementos que más le preocupaban permaneció en su poder.

De acuerdo con lo relatado en sus redes sociales, su billetera no fue sustraída durante el incidente, lo que evitó complicaciones adicionales relacionadas con documentos personales, medios de pago y otros elementos indispensables durante un viaje internacional.

El creador de contenido optó por tomarse la situación con relativa calma y, hasta el momento, no ha compartido nuevos detalles sobre el caso más allá de las imágenes y comentarios publicados inicialmente.

No se conocen avances de una posible investigación

Por ahora, no se ha informado públicamente si el influenciador presentó una denuncia formal ante las autoridades de Ámsterdam ni si existe una investigación en curso relacionada con el robo.

Tampoco se conoce si cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que ocurrieron los hechos o si las autoridades han identificado a posibles responsables.

La falta de información adicional ha mantenido la atención de sus seguidores, quienes continúan pendientes de cualquier actualización sobre lo sucedido y sobre la eventual recuperación de los objetos robados.

El hecho provocó numerosas reacciones en redes

Tras conocerse la denuncia, miles de usuarios reaccionaron en plataformas digitales.

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Algunos lamentaron las pérdidas sufridas por el creador de contenido, mientras otros aprovecharon la situación para recordar que los robos a vehículos y turistas pueden ocurrir en distintas ciudades del mundo, incluso en aquellas que suelen figurar entre los destinos más visitados de Europa.

La difusión de las imágenes del vehículo afectado también alimentó conversaciones sobre las recomendaciones de seguridad para viajeros, especialmente en lugares con alta afluencia de turistas.

Se suma a una reciente pérdida económica

El episodio en Ámsterdam ocurre pocos días después de que Cossio hablara públicamente sobre otra situación que impactó sus finanzas.

Recientemente, el influenciador reveló que perdió más de 1,3 millones de dólares en apuestas deportivas relacionadas con la participación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

Según explicó, inicialmente apostó un millón de dólares al triunfo del combinado nacional en su debut frente a Uzbekistán, una jugada que le permitió obtener ganancias. Sin embargo, decidió reinvertir el dinero y aumentar el monto apostado con la expectativa de que Colombia avanzara hasta los cuartos de final del torneo.

La eliminación del equipo colombiano ante Suiza puso fin a esa apuesta y significó la pérdida total del capital invertido.

Antes de ese compromiso, incluso había prometido regalar relojes de lujo a los jugadores de la selección si lograba quedarse con la ganancia final, una propuesta que generó gran repercusión en redes sociales.

Ahora, en medio de su recorrido por Europa, el creador de contenido vuelve a ser noticia tras denunciar el robo de equipos de trabajo y los daños causados al vehículo en el que se movilizaba por las calles de Ámsterdam.