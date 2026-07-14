¡Reportado desparecido! Hallan sin vida en Miami a «Mykee», bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro

Resumen: La Policía de Miami-Dade halló sin vida a Michael-Anthony Leones, de 28 años. El reconocido bailarín 'Mykee' había participado en las giras de Rosalía y Rauw Alejandro

Minuto30.com .- El mundo de la música y la danza urbana se encuentra de luto tras confirmarse una trágica noticia en Estados Unidos. La Policía del condado de Miami-Dade halló sin vida a Michael-Anthony Leones Espino, un reconocido bailarín de 28 años que alcanzó la fama internacional tras formar parte del equipo de superestrellas como la española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro.

Leones, conocido artísticamente en el medio y en redes sociales como «Mykee» o «Mykee Moves», se encontraba en paradero desconocido, lo que había encendido las alarmas entre sus familiares, amigos y el gremio artístico.

¿Cómo desapareció «Mykee»?

Según habían informado previamente diversas cadenas de noticias en Estados Unidos, al joven bailarín se le había perdido el rastro desde el pasado domingo 12 de julio, específicamente a las 12:30 de la madrugada.

Lamentablemente, la intensa búsqueda culminó con el peor de los desenlaces. Las autoridades confirmaron que su cuerpo fue localizado en un área cercana a unas vías de tren en la ciudad de Miami. Aunque la Policía de Miami-Dade continúa investigando a fondo todas las circunstancias que rodearon su fallecimiento, los primeros reportes de las autoridades apuntan a que el joven habría perdido la vida «presuntamente por decisión propia».

Una estrella brillante en los escenarios ¿y en las redes?

«Mykee» se había consolidado como una figura sumamente importante y respetada en los grandes escenarios internacionales. Su talento lo llevó a ser pieza clave en producciones de altísimo nivel, destacando en:

Motomami Tour: La exitosa y aclamada gira mundial de Rosalía.

Cosa Nuestra: Los espectáculos en vivo del artista urbano Rauw Alejandro.

Además de su destreza en la tarima, Leones había construido una sólida comunidad digital. Contaba con más de 80.000 seguidores entre sus cuentas de Instagram y TikTok. A través de estas plataformas, «Mykee» inspiraba a miles de fans compartiendo sus exigentes rutinas de baile, su estilo de vida y mostrando cómo se vivían los momentos previos a los multitudinarios conciertos (el codiciado backstage).

Las autoridades continuarán con las indagaciones de rigor para cerrar el caso, mientras que seguidores y colegas del gremio han comenzado a llenar sus redes sociales con mensajes de despedida, recordando su energía y pasión por la danza.